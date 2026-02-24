Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid - Benfica. Anunțul făcut de L'Equipe înainte de meciul din UCL - Antena Sport

Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat.
Real Madrid o înfruntă miercuri seara pe Benfica în meciul decisiv pentru optimile Ligii Campionilor, după ce în tur formația lui Arbeloa s-a impus cu 1-0. Pe Bernabeu, formația din capitala Spaniei va fi nevoită să evolueze fără Mbappe, care se confruntă de șase săptămâni cu probleme la genunchiul său stâng.
Mbappe ratează returul cu Benfica din Champions League
Potrivit jurnaliștilor de la lequipe.fr, atacantul de 27 de ani a simțit dureri la picior în timpul antrenamentului de marți dimineața și a făcut imediat după teste. Mbappe a aflat astfel că problema sa la ligamentul colateral lateral era departe de a fi dispărut, motiv pentru care s-a decis să stea pe bară pentru partida de pe Bernabeu din cea mai tare competiție europeană intercluburi.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Kylian Mbappé is 𝗢𝗨𝗧 for the match against Benfica, reports @lequipe ❌😨
The Frenchman had to interrupt his training session today with knee problems 🤕
Get well soon, Kylian 🍀 pic.twitter.com/0PenqBQgGX
— 433 (@433) February 24, 2026
Campionul mondial din 2018 se confruntă cu problema respectivă de pe 7 decembrie 2025, de la meciul cu Celta Vigo din campionat. Pe 31 decembrie, Mbappe a aflat că trebuie să stea pe bară trei săptămâni pentru a se recupera, însă a revenit mai rapid și a fost forțat de Xabi Alonso în Supercupa Spaniei, contra Barcelonei.
De atunci, Mbappe a fost odihnit doar într-un meci cu Real Sociedad, motiv pentru care problema sa nu a dispărut și mai mult decât atât, pare că s-a agravat. Conform sursei citate, atacantul va lipsi cel puțin 10 zile de pe gazon, perioadă în care madrilenii dau peste Getafe și Celta Vigo în campionat.
În acest fel, Real Madrid îi va permite starului său să se odihnească, iar Mbappe nu va avea emoții privind o accidentare serioasă și mai mult decât atât, ratarea Mondialului din vară. În acest sezon, jucătorul născut la Paris a adunat 38 de goluri în 33 de meciuri.
