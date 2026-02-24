Inter - Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet - Antena Sport

Închide meniul
Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet

Dan Roșu Publicat: 24 februarie 2026, 14:41

Jucători Inter Milano - Profimedia Images

Marţi seară se vor disputa primele patru meciuri retur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pentru noi, cel mai important duel este cel dintre Inter Milano şi Bodo/Glimt (22:00), care va porni de la 1-3.

De asemenea, tot marţi vor mai avea loc duelurile dintre Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, 3-3 în tur), Bayer Leverkusen – Olympiacos (22:00, 2-0 în tur) şi Newcastle – Qarabag (22:00, 6-1 în tur).

Programul complet al meciurilor de marţi din Liga Campionilor

  • Atletico Madrid – Club Brugge (19:45)
  • Bayer Leverkusen – Olympiacos (22:00)
  • Inter – Bodo/Glimt (22:00)
  • Newcastle – Qarabag (22:00)

Meci de foc pentru Inter şi Cristi Chivu

Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian.

Jurnalistul norvegian l-a întrebat pe Cristi Chivu dacă ar fi rușinos pentru Inter să fie eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, echipă dintr-un oraș cu doar 50.000 de locuitori. Antrenorul român s-a enervat și a oferit un răspuns categoric.

„A, spui asta și râzi? Felicitări… Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi… Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat.

Prima manșă ne-a învățat ceea ce știam deja, că împotriva unei echipe ca aceasta nu este niciodată ușor. Nimic nu e întâmplător împotriva lui Bodo Glimt”, a transmis Cristi Chivu, conform gazzetta.it, înainte de Inter – Bodo/Glimt.

Echipele probabile la Inter – Bodo/Glimt

  • Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Thuram
  • Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Brunstad Fet, Berg, Evjen – Hauge, Hogh, Blomberg

 

