Inter - Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet - Antena Sport

Marţi seară se vor disputa primele patru meciuri retur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pentru noi, cel mai important duel este cel dintre Inter Milano şi Bodo/Glimt (22:00), care va porni de la 1-3.

De asemenea, tot marţi vor mai avea loc duelurile dintre Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, 3-3 în tur), Bayer Leverkusen – Olympiacos (22:00, 2-0 în tur) şi Newcastle – Qarabag (22:00, 6-1 în tur).

Programul complet al meciurilor de marţi din Liga Campionilor

Atletico Madrid – Club Brugge (19:45)

Bayer Leverkusen – Olympiacos (22:00)

Inter – Bodo/Glimt (22:00)

Newcastle – Qarabag (22:00)

Meci de foc pentru Inter şi Cristi Chivu

Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian.

Jurnalistul norvegian l-a întrebat pe Cristi Chivu dacă ar fi rușinos pentru Inter să fie eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, echipă dintr-un oraș cu doar 50.000 de locuitori. Antrenorul român s-a enervat și a oferit un răspuns categoric.

„A, spui asta și râzi? Felicitări… Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi… Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat.