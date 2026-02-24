Prezențe de gală la Inter - Bodo/Glimt. Ronaldo "Il Fenomeno" și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu - Antena Sport

Meciul din Liga Campionilor dintre Inter și Bodo/Glimt a adus pe Giuseppe Meazza două nume imense din istoria “nerazzurrilor”, Ronaldo Nazario și Christian Vieri. Cei doi au fost prezenți pe gazon înainte de fluierul de start și au oferit și câteva declarații.
Cristi Chivu și elevii săi sunt urmăriți îndeaproape de doi fotbaliști care au scris istorie alături de Inter. La meciul milanezilor contra lui Bodo/Glimt din returul play-off-ului pentru optimile Champions League, și-au făcut apariția Ronaldo “Il Fenomeno” și “Bobo” Vieri.
Chivu&Co., sub “lupa” lui Ronaldo și Vieri
Înainte de startul meciului de pe Giuseppe Meazza, cei doi jucători emblematici ai clubului italian au fost invitați pe gazon, unde au primit plachete cu tricoul din acest sezon al Inter, pe care erau imprimate numele lor și numărul pe care l-au purtat ei când au scris istorie pentru “nerazzurri”.
Cei doi s-au aflat și într-un scurt dialog cu cei de la Sky Sport. Ronaldo a declarat următoarele: “E drăguț să ne întoarcem aici, e tare să primim afecțiune din partea fanilor, sunt importanți pentru mine“, potrivit fcinternews.it.
De cealaltă parte, Vieri a fost mai glumeț și a vorbit despre posibilitatea ca el și Ronaldo să intre pe teren să o ajute pe echipa lui Chivu să revină după 1-3 în manșa tur: “Eu și Ronie pe teren în seara asta? Pio și Thuram sunt foarte buni, noi suntem bătrâni și jucăm padel. Nu mai putem juca pe San Siro“.
Ronaldo 🤝 Vieri 🖤💙
Emozioni senza tempo a San Siro 🤩 pic.twitter.com/8pjxVpptf3
— Inter ⭐⭐ (@Inter) February 24, 2026
Ronaldo Nazario a evoluat pentru Inter între 1997 și 2002, perioadă în care a marcat de 59 de ori în 99 de meciuri. În acea perioadă, “Il Fenomeno” a primit primul său Balon de Aur și a câștigat o Cupă UEFA în 1998.
Vieri a jucat pentru “nerazzurri” între 1999 și 2005 și a marcat de 123 de ori în 190 de meciuri. În ultimul său sezon la echipă, atacantul a cucerit o Cupă a Italiei.
