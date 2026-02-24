O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste - Antena Sport

Gigi Becali va avea o nouă plângere la CNCD, după ce a făcut mai multe derapaje sexiste la adresa Iulianei Demetrescu, arbitra care a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus.

FILIA, o organizaţie care se ocupă de prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, a decis să facă o notificare la CNCD.

„Noi am făcut multiple plângeri la CNCD (Consiliul Național pentru Combatedera Discriminării) cu privire la declarațiile lui Gigi Becali referitoare la femei. În ciuda tuturor reacțiilor cu privire la părerile sale misogine, nu i se schimbă comportamentul. Cu toate acestea, în anul 2026, este firesc să fie arbitrat de o femeie, dacă a absolvit aceleași cursuri ca bărbații.

Societatea merge înainte, în ciuda ideilor pe care Gigi Becali le propagă în spațiul public. Fiecare dintre noi are datoria să sancționeze atunci când aude astfel de declarații. Ne gândim să facem plângere la CNCD cu privire la aceste declarații. Aceste reacții nu sunt noi, dar nu sunt acceptabile. Prin faptul că este parlamentar, declarațiile sale capătă o greutate mai mare. CNCD poate da amenzi care sunt mici față de puterea financiară a lui Gigi Becali și cred că este datoria noastră să reacționăm ca societate.

Sexismul și misoginismul în fotbal există de foarte mulți ani. Este un pas înainte că avem arbitre în Liga 1. Toate aceste lucruri sunt un pas înainte, iar locul femeilor este peste tot în societate și va fi și mai mult în fotbal, în ciuda faptului că domnul Becali nu este de acord cu asta”, a spus pentru gsp.ro director executiv al FILIA, Andreea Rusu.