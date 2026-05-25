Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în turul al doilea la Roland Garros! Victorie în 72 de minute

Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 0:27

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea este prima jucătoare a României calificată în turul al doilea la ediția din acest an de la Roland Garros. În ziua în care Gabriela Ruse s-a retras, cea mai bine clasată jucătoare a noastră a mers mai departe.

Cap de serie numărul 18 la turneul de la Paris, Sorana a avut nevoie de două seturi pentru a-și adjudeca prezența în viitoarea fază a competiției, dotată cu premii totale în valoare de €61,723,000.

Sorana Cîrstea, victorie cu Ksenia Efremova

Sorana Cîrstea a trecut fără emoții în turul al doilea la Roland Garros, după ce a surclasat-o pe franțuzoaica Ksenia Efremova, ocupanta locului 625 mondial.

Cea mai în formă jucătoare a României s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci care a durat o oră și 12 minute. Pentru prezența în turul al doilea, Sorana va fi recompensată cu un cec în valorea de €130,000.

