Octavian Popescu a dezvăluit de ce l-a îmbrăţişat pe Marius Baciu la gol: “Mi-a spus!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.
Octavian Popescu a marcat golul decisiv şi chiar şi Gigi Becali a spus despre el că a fost omul meciului.
”Mă bucur că am reușit să aduc victoria și să fiu omul meciului, sper să fac asta și cu Dinamo. Am fost foarte fericit, mi-a spus Mister că o să marchez și am reușit. Mi-a spus de dinainte că o să marchez și să mă duc la el.
Nu prea am mai jucat în ultimul timp, acum am început să joc iar și sper să-mi recâștig locul de titular. O să încerc de mai multe ori (n.r. să trag la poartă).
(n.r. Cum stai cu încrederea?) Sunt 100% acum. Sper cu Dinamo să facem un meci cât mai bun. Este un derby. Am trecut de primul meci, acum urmează al doilea.
Am avut multe discuții cu Marius Baciu, mi-a spus să am încredere în mine în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci acum”, a spus Octavian Popescu.
