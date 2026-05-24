Alertă la Paris! Titularul lui Luis Enrique, șanse mari să nu joace în finala Champions League cu Arsenal

Finala UEFA Champions League, cea dintre Arsenal și Paris Saint Germain, este programată pentru data de 30 mai și va avea loc pe Pușkaș Arena, din Budapesta.
Luis Enrique are șanse mari să nu aibă la dispoziție unul dintre cei mai importanți jucători ai parizienilor, potrivit unui anunț făcut de cotidianul L’Equipe.
Achraf Hakimi, în dubii mari pentru Arsenal – PSG
Paris Saint Germain joacă pentru al doilea sezon consecutiv în finala UEFA Champions League, iar gruparea din Hexagon este aproape de a egala un record stabilit până acum doar de către Real Madrid.
Pentru ultimul act de la Budapesta, Luis Enrique nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. L’Equipe a anunțat că Achraf Hakimi are în continuare probleme la coapsă și că șansele ca acesta să evolueze pe 30 mai sunt minime.
În cele 12 meciuri jucate pentru Paris Saint Germain în acest sezon de Champions League, fundașul marocan a marcat un gol și a oferit șapte pase decisive.
BREAKING!
PSG's Achraf Hakimi is NOT expected to be fit to face Arsenal in the Champions League final. 🇲🇦
@lequipe
May 24, 2026
