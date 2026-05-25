Marius Baciu, elogii la adresa lui Tavi Popescu: „I-am cerut să aibă curaj și să facă ce vrea el”. Cum a evaluat jocul

La debutul său pe banca celor de la FCSB, Marius Baciu a calificat gruparea roș-albastră în finala barajului pentru UEFA Conference League, acolo unde așteaptă rivala Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octavian Popescu a fost salvatorul gazdelor, după o acțiune încântătoare prin care a marcat golul victoriei. Tehnicianul FCSB-ului l-a lăudat pentru evoluția sa.

Marius Baciu: „Nu am lucrat cât am povestit”

Octavian Popescu a fost eroul FCSB-ului în semifinala barajului cu FC Botoșani, acesta reușind să marcheze golul calificării. Marius Baciu a tras concluziile după fluierul final și a remarcat câteva probleme în evoluția echipei.

„Foarte multe întorsături, mi-a plăcut reacția băieților. Am avut câteva probleme care nu mi-au plăcut, de poziționare, organizare a jocului. Am avut momentele noastre bune, nu am avut forță cu atacantul nostru, nu a câștigat dueluri, nu a plecat în profunzime. Intrarea lui Cisotti acolo a schimbat totul.

Olaru avea o problemă la aductori și la antrenament l-am folosit pe Cisotti pe acea poziție. Miculescu a avut o problemă, a fost o schimbare forțată, am venit cu Toma în dreapta, să avem mai mult echilibru în zona laterală. Ne-am împărțit munca și cred că am reacționat bine”.