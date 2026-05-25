Marius Baciu, elogii la adresa lui Tavi Popescu: „I-am cerut să aibă curaj și să facă ce vrea el”. Cum a evaluat jocul

La debutul său pe banca celor de la FCSB, Marius Baciu a calificat gruparea roș-albastră în finala barajului pentru UEFA Conference League, acolo unde așteaptă rivala Dinamo.
Octavian Popescu a fost salvatorul gazdelor, după o acțiune încântătoare prin care a marcat golul victoriei. Tehnicianul FCSB-ului l-a lăudat pentru evoluția sa.
Marius Baciu: „Nu am lucrat cât am povestit”
Octavian Popescu a fost eroul FCSB-ului în semifinala barajului cu FC Botoșani, acesta reușind să marcheze golul calificării. Marius Baciu a tras concluziile după fluierul final și a remarcat câteva probleme în evoluția echipei.
„Foarte multe întorsături, mi-a plăcut reacția băieților. Am avut câteva probleme care nu mi-au plăcut, de poziționare, organizare a jocului. Am avut momentele noastre bune, nu am avut forță cu atacantul nostru, nu a câștigat dueluri, nu a plecat în profunzime. Intrarea lui Cisotti acolo a schimbat totul.
Olaru avea o problemă la aductori și la antrenament l-am folosit pe Cisotti pe acea poziție. Miculescu a avut o problemă, a fost o schimbare forțată, am venit cu Toma în dreapta, să avem mai mult echilibru în zona laterală. Ne-am împărțit munca și cred că am reacționat bine”.
„Tavi e un copil care are nevoie de susținere”
„Am avut câteva erori, e nepermis să facem acele greșeli la 3-1. Joao putea să fie mult mai atent, am cerut să urcăm sus cu fundașii laterali, am încercat să facem superioritate. Nu am lucrat cât am povestit. Tavi e un copil care are nevoie de susținere, îmi place mult de el, am avut încredere în el, l-am pregătit ca pe un titular și a intrat extraordinar.
Eu i-am cerut să aibă curaj, să dribleze și să facă ce o să vrea el. E un jucători care 1 contra 1, de mult nu am mai văzut ca el. Dinamo e o echipă bună, am trecut de acest hop, a fost complicat și greu pentru mine, am făcut doar 3 antrenamente împreună. În prelungiri am avut controlul jocului, dar când se termină cu bine, chiar nu mai contează.
Un meci FCSB – Dinamo nu cred că te poți gândi la un favorit. Dacă e să o luăm că sunt în play-off, da, au avut un joc bun. O echipă care poate să ne pună probleme”, a declarat Marius Baciu, potrivit digisport.ro.
- Întrebarea care l-a enervat pe Florin Tănase după victoria cu Botoşani: “Cum?”
- Octavian Popescu a dezvăluit de ce l-a îmbrăţişat pe Marius Baciu la gol: “Mi-a spus!”
- Valeriu Iftime crede că Dinamo bate clar FCSB: “La cât de fudul a fost Gigi Becali, cred că îi trebuie o bătută”
- Ștefan Târnovanu nu s-a ferit de cuvinte, după 4-3 cu Botoșani: „Semn de îngrijorare. Vai de capul nostru”
- “E calificarea lui!” Remarcatul lui Gigi Becali după victoria cu Botoşani