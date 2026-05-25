Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Baciu, elogii la adresa lui Tavi Popescu: „I-am cerut să aibă curaj și să facă ce vrea el”. Cum a evaluat jocul

Marius Baciu, elogii la adresa lui Tavi Popescu: „I-am cerut să aibă curaj și să facă ce vrea el”. Cum a evaluat jocul

Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 0:04

Comentarii
Marius Baciu, elogii la adresa lui Tavi Popescu: I-am cerut să aibă curaj și să facă ce vrea el”. Cum a evaluat jocul

Marius Baciu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

La debutul său pe banca celor de la FCSB, Marius Baciu a calificat gruparea roș-albastră în finala barajului pentru UEFA Conference League, acolo unde așteaptă rivala Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octavian Popescu a fost salvatorul gazdelor, după o acțiune încântătoare prin care a marcat golul victoriei. Tehnicianul FCSB-ului l-a lăudat pentru evoluția sa.

Marius Baciu: „Nu am lucrat cât am povestit”

Octavian Popescu a fost eroul FCSB-ului în semifinala barajului cu FC Botoșani, acesta reușind să marcheze golul calificării. Marius Baciu a tras concluziile după fluierul final și a remarcat câteva probleme în evoluția echipei.

„Foarte multe întorsături, mi-a plăcut reacția băieților. Am avut câteva probleme care nu mi-au plăcut, de poziționare, organizare a jocului. Am avut momentele noastre bune, nu am avut forță cu atacantul nostru, nu a câștigat dueluri, nu a plecat în profunzime. Intrarea lui Cisotti acolo a schimbat totul.

Olaru avea o problemă la aductori și la antrenament l-am folosit pe Cisotti pe acea poziție. Miculescu a avut o problemă, a fost o schimbare forțată, am venit cu Toma în dreapta, să avem mai mult echilibru în zona laterală. Ne-am împărțit munca și cred că am reacționat bine”.

Reclamă
Reclamă

„Tavi e un copil care are nevoie de susținere”

„Am avut câteva erori, e nepermis să facem acele greșeli la 3-1. Joao putea să fie mult mai atent, am cerut să urcăm sus cu fundașii laterali, am încercat să facem superioritate. Nu am lucrat cât am povestit. Tavi e un copil care are nevoie de susținere, îmi place mult de el, am avut încredere în el, l-am pregătit ca pe un titular și a intrat extraordinar.

Eu i-am cerut să aibă curaj, să dribleze și să facă ce o să vrea el. E un jucători care 1 contra 1, de mult nu am mai văzut ca el. Dinamo e o echipă bună, am trecut de acest hop, a fost complicat și greu pentru mine, am făcut doar 3 antrenamente împreună. În prelungiri am avut controlul jocului, dar când se termină cu bine, chiar nu mai contează.

Un meci FCSB – Dinamo nu cred că te poți gândi la un favorit. Dacă e să o luăm că sunt în play-off, da, au avut un joc bun. O echipă care poate să ne pună probleme”, a declarat Marius Baciu, potrivit digisport.ro.

Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Observator
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi”
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi”
1:09 25 mai

VIDEOKimi Antonelli, discurs de mare campion după victoria din Marele Premiu al Canadei: “Nu aşa voiam să câştig”
0:39 25 mai

VIDEOKimi Antonelli a câştigat Marele Premiu al Canadei! A patra victorie consecutivă pentru puştiul de 19 ani
0:27 25 mai

Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în turul al doilea la Roland Garros! Victorie în 72 de minute
0:14 25 mai

VideoDezastru pentru George Russell în Marele Premiu al Canadei! Pilotul Mercedes a abandonat la jumătatea cursei
0:08 25 mai

VIDEOÎntrebarea care l-a enervat pe Florin Tănase după victoria cu Botoşani: “Cum?”
0:01 25 mai

Octavian Popescu a dezvăluit de ce l-a îmbrăţişat pe Marius Baciu la gol: “Mi-a spus!”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează 4 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 5 Doliu în sportul românesc! Un fost mare antrenor a murit la 84 de ani 6 Universitatea Craiova pregăteşte trei transferuri. Mihai Rotaru confirmă mutările: “Avem nevoie urgent”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total