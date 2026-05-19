Verdict clar: Universitatea Craiova, mare favorită la calificarea în turul 2 din Liga Campionilor

Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1 şi datorită acestei performanţe urmează să joace în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Calculele făcute de supercomputer au adus un verdict clar pentru trupa condusă de Filipe Coelho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova, favorită la calificare în turul 2 preliminar de Liga Campionilor

Se ştiu aproape toate campioanele din Europa şi astfel formaţiile care merg în preliminarii, iar dintre acestea Universitatea Craiova este văzută după calculele făcute de calculator special ca fiind principala favorită la a ajunge în turul 2 din Liga Campionilor. După ea urmează campioana din Ungaria, Gyor, cea din Bulgaria, Levski, cât şi cea din Irlanda, Shamrock Rovers, au cele mai bune şanse de calificare în următorul tur din Champions League.

Reamintim că dacă Universitatea Craiova va reuşi să se califice în turul 2 din UCL, atunci şansele de a prinde grupele cupelor europene cresc semnificativ. Există aşadar 3 variante pentru olteni dacă trec minim un tur în Liga Campionilor. Dacă este eliminată din turul 2, atunci va merge în turul 3 din Europa League unde va mai avea de trecut acest hop, plus play-off-ul.

Totuşi, dacă pierd în play-off-ul Europa League, atunci au locul asigurat în Conference League. O calificare în turul 3 din Champions League ar însemna, de asemenea, prezenţa garantată în play-off-ul Europa League şi automat în grupa principală din Conference League.

Ce adversari ar putea să aibă Universitatea Craiova în primul tur din Champions League

Universitatea Craiova o să fie cap de serie în primul tur din Liga Campionilor, iar printre numele cele mai grele s-ar afla Gyor sau Levski, iar cel mai uşor ar fi cu Floriana sau Tre Fiori.