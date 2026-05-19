Home | Fotbal | Liga Campionilor | Verdict clar: Universitatea Craiova, mare favorită la calificarea în turul 2 din Liga Campionilor

Verdict clar: Universitatea Craiova, mare favorită la calificarea în turul 2 din Liga Campionilor

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 18:34

Comentarii
Verdict clar: Universitatea Craiova, mare favorită la calificarea în turul 2 din Liga Campionilor

Universitatea Craiova e favorită la calificarea în turul 2. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1 şi datorită acestei performanţe urmează să joace în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Calculele făcute de supercomputer au adus un verdict clar pentru trupa condusă de Filipe Coelho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova, favorită la calificare în turul 2 preliminar de Liga Campionilor

Se ştiu aproape toate campioanele din Europa şi astfel formaţiile care merg în preliminarii, iar dintre acestea Universitatea Craiova este văzută după calculele făcute de calculator special ca fiind principala favorită la a ajunge în turul 2 din Liga Campionilor. După ea urmează campioana din Ungaria, Gyor, cea din Bulgaria, Levski, cât şi cea din Irlanda, Shamrock Rovers, au cele mai bune şanse de calificare în următorul tur din Champions League.

Reamintim că dacă Universitatea Craiova va reuşi să se califice în turul 2 din UCL, atunci şansele de a prinde grupele cupelor europene cresc semnificativ. Există aşadar 3 variante pentru olteni dacă trec minim un tur în Liga Campionilor. Dacă este eliminată din turul 2, atunci va merge în turul 3 din Europa League unde va mai avea de trecut acest hop, plus play-off-ul.

Totuşi, dacă pierd în play-off-ul Europa League, atunci au locul asigurat în Conference League. O calificare în turul 3 din Champions League ar însemna, de asemenea, prezenţa garantată în play-off-ul Europa League şi automat în grupa principală din Conference League.

Ce adversari ar putea să aibă Universitatea Craiova în primul tur din Champions League

Universitatea Craiova o să fie cap de serie în primul tur din Liga Campionilor, iar printre numele cele mai grele s-ar afla Gyor sau Levski, iar cel mai uşor ar fi cu Floriana sau Tre Fiori.

Reclamă
Reclamă
  • Inter Club d’Escaldes (Andorra)
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Ararat-Armenia (Armenia)
  • Differdange 03 (Luxemburg)
  • Vllaznia (Albania)
  • Sabah FK (Azerbaidjan)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Sutjeska Niksic (Muntenegru)
  • ETO Gyor (Ungaria)
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Floriana (Malta)
  • Tre Fiori (San Marino)
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
  • ML Vitebsk (Belarus)

Pentru turul 2 lucrurile se schimbă şi acolo formaţia din Bănie nu o să mai fie cap de serie. Aici adversari precum Steaua Roşie, Dinamo Zagreb sau Lech Poznan ar putea să le stea în faţă elevilor lui Filipe Coelho.

  • Steaua Rosie (Serbia)
  • Dinamo Zagreb (Croația)
  • Slovan Bratislava (Slovacia)
  • Lech Poznan (Polonia)
  • NK Celje (Slovenia)
  • Omonia Nicosia (Cipru)
  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • KuPS Kuopio (Finlanda)
  • Hapoel Beer Sheva (Israel)
  • FC Drita (Kosovo)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar)
  • FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Observator
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
Fanatik.ro
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
19:07

Antonio Conte a decis: pleacă de la Napoli! Unde ar putea ajunge
19:01

LIVE VIDEOItalia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia
18:57

Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Anunț devastator făcut de dublul-campion de la All England Club
18:50

Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
18:39

OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali
18:38

Când va avea loc prezentarea oficială a lui Marius Baciu la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 6 EXCLUSIVPrimul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român