Universitatea Craiova pregăteşte trei transferuri. Mihai Rotaru confirmă mutările: “Avem nevoie urgent”

Radu Constantin Publicat: 24 mai 2026, 16:31

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Universitatea Craiova pregăteşte trei transferuri. Ele sunt prioritare, din câte spune Mihai Rotaru, asta pentru că oltenii speră să meargă în Liga Campionilor şi să treacă de primul tur preliminar, care va avea loc în dublă manșă, pe 7/8 iulie, respectiv 14/15 iulie. În acest context, oltenii spun că au început deja campania de achiziţii.

“Ne pregătim să fim mai puternici decât anul trecut. Deja Mario, cu Ovidiu, lucrează. Antrenorul, în acest moment, imediat după terminarea meciului cu U Cluj, are pe masă 4 opțiuni pe fiecare poziție.

Prima dată am definit ce avem nevoie urgent. Trei poziții de care avem nevoie azi, nu mâine! Nu le spunem. Una e portarul pentru că e doar Popică (n.r. – Popescu) E o chestie de concurență.

Ne dorim să fim acoperiți pe acea poziție. Acum nu suntem. Avem doar Popică și Lung, care revine după accidentare. Avem în centru 3 portari valoroși, dar nu știm dacă ne putem baza pe ei pentru trofee.

Avem minimum 4 ținte pe fiecare post, ținte validate de toate analizele noastre interne. Duminică, antrenorul are misiunea, de a ne da ordinea celor cu care să începem negocierea”, a spus Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

Mihai Rotaru spune că Universitatea Craiova îşi va juca şanse de Liga Campionilor.

“Da, există o șansă. Că e mică e mică. Suntem de acord. Dar nu plecăm fără șanse. Au fost echipe care au ajuns acolo, Pafos, Kairat Almaty. Contează forma de moment și norocul. Norocul are un rol important”, a mai declarat patronul oltenilor.

