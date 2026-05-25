Întrebarea care l-a enervat pe Florin Tănase după victoria cu Botoşani: “Cum?”

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 0:08

Florin Tănase şi David Miculescu

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.

Florin Tănase a făcut o analiză a meciului cu Botoşani, dar a existat o întrebare care l-a iritat de jucătorul celor de la FCSB.

Întrebat dacă FCSB pleacă cu şansa a doua cu Dinamo, fotbalistul a reacţionat imediat: “Cum să pornim ca outsideri în derby cu Dinamo? I-am bătut în ultimii 10 ani de o grămadă de ori. Pornim ca favoriți, pentru că i-am bătut de foarte multe ori în ultimii ani”.

Legat de meciul cu Botoşani, Florin Tănase crede că FCSB a luat goluri “din nimic”.

”Rămânem cu calificarea, cam atât. Am avut și niște ocazii mari, dar importantă e calificarea. Important e să ne refacem bine, avem câteva zile să ne pregătim pentru derby și trebuie să arătăm altfel la derby-ul cu Dinamo.

Ştim că echipa Botoșaniului construiește foarte bine, îi place jocul ofensiv, are jucători cu calitate. Nu contează cum ne-am calificat, avem timp să ne refacem până vineri, să fim în cea mai bună formă.

Am luat două goluri din nimic, zic eu, se întâmplă. Păcat, că ne-am făcut seara mai grea, dar până la urmă suntem fericiți. Mai avem un meci și putem să ne calificăm într-o cupă europeană. A fost un corner, se poate întâmpla să iei gol din corner. Și acel penalty… Nu cred că e vorba despre relaxare”, a mai spus Tănase.

 

Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
