Doliu în sportul românesc! Un fost mare antrenor a murit la 84 de ani

Fostul mare antrenor Ion Gherhard a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, a anunţat Federaţia Română de Handbal, duminică, pe pagina sa de Instagram.

“Astăzi, handbalul românesc este mai sărac. Un nume mare al antrenoratului românesc, un om care şi-a dedicat viaţa performanţei şi formării generaţiilor de sportive, a plecat dintre noi. Ion Gherhard rămâne una dintre figurile legendare ale handbalului feminin românesc şi internaţional“, transmite FR Handbal.

Performanțele lui Ion Gherhard ca antrenor

De numele lui Gherhard se leagă performanţe remarcabile atât pe plan naţional, cât şi european, culminând cu triumful din Supercupei Europei din 1984 şi din Cupa IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea. A fost, de asemenea, finalist al Cupei Cupelor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea şi finalist al Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare.

Într-o carieră impresionantă, începută în sezonul 1969-1970 la Ştiinţa Bacău, profesorul Ion Gherhard a cucerit patru titluri de campion al României şi cinci Cupe ale României, contribuind decisiv la dezvoltarea handbalului feminin în oraşe precum Bacău, Râmnicu Vâlcea şi Baia Mare.

”Pentru mulţi, ‘Geri’ a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere şi un reper de profesionalism, pasiune şi devotament pentru handbalul românesc”, se arată în comunicat.