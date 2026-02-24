Imaginile care îi vor înfuria pe cei de la Real. Cum a fost surprins Prestianni înainte de returul de pe Bernabeu - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Imaginile care îi vor înfuria pe cei de la Real. Cum a fost surprins Prestianni înainte de returul de pe Bernabeu

Andrei Nicolae Publicat: 24 februarie 2026, 16:53

Gianluca Prestianni, în scandalul cu Vinicius / Profimedia

Benfica a zburat marți dimineața la Madrid pentru meciul retur contra Realului din Liga Campionilor, iar din delegația portughezilor a făcut parte și Gianluca Prestianni. Argentinianul merge în capitala Spaniei alături de colegii săi chiar dacă a fost suspendat provizoriu ca urmare a scandalului în care a fost acuzat de rasism de Vinicius în prima manșă a play-off-ului pentru optimile UCL.

Real Madrid și Benfica se vor lupta miercuri seara pentru un loc în optimile Champions League, iar portughezii au două mari absențe înainte de returul de pe Bernabeu. După meciul câștigat cu 1-0 de iberici în deplasare, lusitanii i-au pierdut pe Jose Mourinho (eliminat) și pe Prestianni (suspendat pentru o etapă după ce a fost implicat într-un scandal cu Vinicius).

Prestianni a zburat la Madrid pentru meciul cu Real

Chiar dacă fotbalistul lui Benfica nu va juca cel mai probabil în meciul retur de pe Santiago Bernabeu, acesta tot s-a deplasat alături de delegația echipei sale în Spania, potrivit abola.pt. Imaginile respective cu siguranță îi vor înfuria pe suporterii de pe Real Madrid, care au fost siderați după întreg scandalul petrecut pe Estadio da Luz.

Vestea legată de Prestianni vine în contextul în care Benfica a făcut apel după ce UEFA a dictat suspendarea provizorie pentru argentinian. Șansele ca sancțiunea respectivă să fie însă ridicată până la ora meciului sunt destul de mici.

Prestianni, pentru a se apăra în contextul scandalului cu Vinicius, a menționat că nu l-a făcut pe brazilian “maimuță”, așa cum susține el, ci a folosit o replică homofobă pentru a-l insulta.

Returul barajului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, în care ibericii pleacă de la 1-0, va avea loc miercuri, de la ora 22:00.

