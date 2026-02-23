"E idiot?" Gigi Becali a răbufnit după FCSB - Metaloglobus 4-1: "E război" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a răbufnit după ce portarul FCSB-ului, Matei Popa (18 ani), a simulat o accidentare în meciul câştigat de campioana României, cu 4-1, cu Metaloglobus.

Becali a susţinut că ce a făcut portarul lui a fost normal. Patronul FCSB-ului a spus că jucătorii lui pot apela la orice şiretlic pentru a crea un avantaj pentru echipa lor.

Gigi Becali a reacţionat, după controversa legată de simularea lui Matei Popa

“Trebuie să îi educăm pe portari, că noi nu știm să educăm portarii… A fost accidentat sau nu, care e problema? E idiot să lase echipa în 10? Nu există niciun portar care are coechipier lipsă pe teren și să nu facă un șiretlic din ăsta. E împotriva regulamentului? Să prelungească meciul și gata. Dacă permite, orice om își creează avantajul lui. Dacă așa trebuie să faci… În esență, nu mai pot eu, mă interesează binele echipei. Mă interesează echipa mea. Orice pentru victorie. La fotbal e război”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB a învins-o, luni seara, pe teren propriu, cu 4-1, pe “lanterna” Metaloglobus, în ultimul meci al etapei a 28-a din Liga 1.

A fost un prim sfert de oră animat pe Arena Naţională, acolo unde Bîrligea a deschis scorul din pasa lui Pantea, în minutul 5, iar oaspeţii au egalat două minute mai târziu, prin lovitura de cap a lui Huiban. În minutul 13 debutantul Ofri Arad a înscris pentru FCSB, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Roş-albaştrii l-au pierdut pe Florin Tănase, accidentat şi înlocuit la jumătatea reprizei, dar au intrat cu avantaj la vestiare după ce Olaru a deviat în gol şutul lui Pantea, din minutul 26.