"Asta a fost marea noastră problemă" Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! - Antena Sport

"Asta a fost marea noastră problemă" Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid!

Home | Fotbal | Liga 1 | "Asta a fost marea noastră problemă" Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid!

“Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 22:35

Asta a fost marea noastră problemă Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid!

Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre motivele care au dus la o înfrângere a “câinilor” în derby-ul cu Rapid, în condiţiile în care alb-roşiii au avut o posesie de 74%!

Dinamo a dominat-o la toate capitolele pe Rapid, dar a primit două goluri în 4 minute în prima repriză şi nu a putut reveni.

Zeljko Kopic: “Cu Rapid am făcut 2-3 greșeli defensive și de aceea am luat goluri”

“Cu Rapid am făcut 2-3 greșeli defensive și de aceea am luat goluri. Dar în mare parte am simțit că am dominat jocul. 

În această perioadă, marea noastră problemă a fost că am adus foarte bine mingea până la 20-25 de metri, doar că de acolo nu a mai fost precizie, nu a mai fost inspirație, nu au mai fost acele șuturi decisive, care au făcut diferența. Problema lui Dinamo e în acei 20-25 de metri, acolo unde toată dominarea pe care am reușit să o creăm nu am reușit să o concretizăm, practic, în goluri”, a spus Zeljko Kopic pentru fanatik.ro.

După ce a învins-o în tur, cu 2-0, în deplasare pe Dinamo, Rapid s-a impus şi la retur, cu 2-1, în derby-ul de pe Arena Naţională. Onea a ratat prima ocazie importantă a derby-ului, în minutul 8, atunci când şutul său a fost respins de Epassy. Soro a înscris din pasa lui Musi, în minutul 15, dar golul a fost anulat de VAR. Un sfert de oră mai târziu, Borza a înscris, deschizând scorul, iar în minutul 34 Daniel Paraschiv a înscris şi el, cu o lovitură de cap.

În minutul 47 arbitrul Rareş Vidican a reacţionat la o lovitură cu un bulgăre de zăpadă recepţionată, din tribună, de portarul rapidist Aioani. El i-a trimis pe cei doi căpitani de echipă să discute cu suporterii.

După reluare, dinamoviştii au avut o ocazie la şutul lui Karamoko, din minutul 86, şi au înscris prin Opruţ, în al şaselea minut de prelungire. Victoria giuleştenilor, cu 2-1, în derby a însemnat calificarea matematică a Rapidului în play-off. Giuleştenii i-au egalat la puncte pe Dinamo, ambele echipe având 52 de puncte. Craiova e lider, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo şi Rapid în clasament.

