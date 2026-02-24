Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular

Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular

Andrei Nicolae Publicat: 24 februarie 2026, 21:17

Comentarii
Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter și-a anunțat în urmă cu puțin timp echipa de start pentru returul “dublei” cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor, iar presa din Italia a depistat o surpriză uriașă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu îl trimite în teren încă din primul minut pe Davide Frattesi, mijlocașul care a funcționat ca un “talisman” pentru milanezi sezonul trecut, în acea semifinală cu Barcelona.

Davide Frattesi, titular în Inter – Bodo/Glimt

Inter o înfruntă marți seara pe Bodo/Glimt în manșa a doua din play-off-ul pentru optimile UCL, iar italienii au misiunea să întoarcă eșecul cu 3-1 suferit în Norvegia. Pentru a se califica în faza următoare din cea mai tare competiție europeană intercluburi, Chivu a aliniat un prim 11 care îl include pe Davide Frattesi, care intră în locul lui Mkhitaryan.

Imediat după publicarea echipei de start, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a scris pe propriul site că decizia de a-l titulariza pe mijlocașul de 26 de ani e surprinzătoare, bazându-se pe cât de rar a fost folosit în acest sezon. În campionat, Frattesi a fost de doar trei ori titular, ultima dată chiar în cel mai recent meci, cel câștigat contra lui Lecce. În rest, de 11 ori a intrat pe teren din postura de rezervă.

Reclamă
Reclamă

În UCL, fotbalistul a prins două meciuri din opt ca titular, în patru a fost băgat ca rezervă, iar în alte două a rămas pe bancă până la finalul meciului. Sezonul trecut, Frattesi devenea un adevărat erou pentru Inter după ce a marcat golul care a decis soarta calificării “nerazzurrilor” în semifinala cu Barcelona.

Echipele de start de Inter – Bodo/Glimt

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Barrela, Zielinski, Frattesi, Dimarco – Thuram, Pio Esposito;

Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul unu al școlii, din cauza unei note mici, potrivit directoareiUn elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul unu al școlii, din cauza unei note mici, potrivit directoarei
Reclamă

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Perg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş
Observator
Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv
21:09
VideoJurnal Antena Sport | Dansul contemporan a cucerit scena de la opera din Bucureşti
21:00
VideoJurnal Antena Sport | Adi Petre a dat iama în mâncare după eliminarea de la Survivor
20:55
VideoJurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off
20:49
LIVE SCOREAtletico Madrid – Club Brugge se joacă ACUM în Liga Campionilor. Echipele de start la Inter – Bodo/Glimt (22:00)
20:27
Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine”
20:09
EXCLUSIV“Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga!
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 3 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 4 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul