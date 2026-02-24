Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular - Antena Sport

Inter și-a anunțat în urmă cu puțin timp echipa de start pentru returul “dublei” cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor, iar presa din Italia a depistat o surpriză uriașă.

Cristi Chivu îl trimite în teren încă din primul minut pe Davide Frattesi, mijlocașul care a funcționat ca un “talisman” pentru milanezi sezonul trecut, în acea semifinală cu Barcelona.

Davide Frattesi, titular în Inter – Bodo/Glimt

Inter o înfruntă marți seara pe Bodo/Glimt în manșa a doua din play-off-ul pentru optimile UCL, iar italienii au misiunea să întoarcă eșecul cu 3-1 suferit în Norvegia. Pentru a se califica în faza următoare din cea mai tare competiție europeană intercluburi, Chivu a aliniat un prim 11 care îl include pe Davide Frattesi, care intră în locul lui Mkhitaryan.

Imediat după publicarea echipei de start, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a scris pe propriul site că decizia de a-l titulariza pe mijlocașul de 26 de ani e surprinzătoare, bazându-se pe cât de rar a fost folosit în acest sezon. În campionat, Frattesi a fost de doar trei ori titular, ultima dată chiar în cel mai recent meci, cel câștigat contra lui Lecce. În rest, de 11 ori a intrat pe teren din postura de rezervă.

