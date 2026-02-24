Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: "Asta te învață" - Antena Sport

Inter Milano, învinsă în tur cu 3-1, are nevoie de răbdare în meciul cu Bodo/Glimt din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, a declarat Jurgen Klinsmann, fost mare atacant al “nerazurrilor”.

Klinsmann a reflectat asupra propriilor experienţe legate de recuperarea unui deficit de două goluri în Europa cu “nerazzurrii”.

Klinsmann, protagonist într-o revenire de senzație reușită de Inter

Klinsmann ştie foarte bine cum este să abordezi manşa secundă a unui duel din cupele europene încercând să recuperezi un deficit de două goluri. În 1990, el şi coechipierii săi de la Inter au reacţionat la înfrângerea cu 2-0 din Cupa UEFA împotriva lui Aston Villa, câştigând cu 3-0 pe San Siro în retur.

“Este unul dintre meciurile pe care nu le voi uita niciodată, cea mai mare revenire din cariera mea. După prima manşă, nimeni nu credea că nu vom reuşi, de fapt eram cu toţii convinşi. Trebuie întotdeauna să porneşti de acolo, de la optimismul care te convinge să faci lucruri mari.

Meritul revine şi suporterilor prezenţi pe stadion, pentru că a fost o atmosferă pur şi simplu incredibilă. A fost unul dintre cele mai dinamice meciuri la care am participat vreodată. Încă îmi amintesc cum suporterii fluturau toate acele steaguri“, a declarat Klinsmann pentru La Gazzetta dello Sport.