Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: "De Cartea Recordurilor" - Antena Sport

Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre forma fantastică a celor de la CFR Cluj în Liga 1, acolo unde a adunat nouă victorii la rând. Antrenorul din Gruia a ținut să îndemne la calm, ținând cont că echipa nu s-a calificat încă matematic în play-off, după care a vorbit și despre posibilitatea ca “feroviarii” să câștige titlul.
Daniel Pancu a ajuns la CFR la începutul lunii noiembrie, când echipa era mai aproape de retrogradare decât de play-off, iar acum se află pe poziția a cincea în campionat. Un merit imens în această privință îi aparține lui Daniel Pancu, care a venit în locul lui Andrea Mandorlini și a înregistrat un bilanț de 11 victorii, un egal și o remiză în Liga 1.
Ce spune Pancu despre un posibil titlu cu CFR
În plus, CFR-ul câștigă de nouă etape încoace, o serie de succese formidabilă care a mai fost replicată acum patru sezoane tot de echipa din Gruia, atunci când Petrescu o pregătea.
Recent, Pancu a vorbit despre această performanță a echipei sale și inclusiv despre reacțiile venite din lumea fotbalului, precum cea a lui Andrei Nicolescu, care a spus că trupa din Cluj-Napoca e “de pe altă planetă”.
În ceea ce privește titlul din Liga 1, Pancu e de părere că un astfel de scenariu ar fi demn de Cartea Recordurilor.
“Nu suntem o echipă de pe altă planetă, că s-au mai văzut serii d-astea de invincibilitate, dar pare așa fiindcă venim de foarte departe.
Acum pare o alegere bună, dar atunci, la început, a fost un risc. Nu că nu mi-ar plăcea provocările de genul ăsta, dar stați că deocamdată noi nu suntem încă sigur nici în play-off!
Dacă reușim, da, putem să ne gândim chiar și la un loc de cupe europene. Ca să avem șanse la locul 1, să ne batem la titlu, ar trebui să menținem seria asta, dar deja ar fi ceva fantastic, de Cartea Recordurilor. Important e că acum nu mai mi-e teamă de nimic“, a spus tehnicianul echipei din Gruia, potrivit gsp.ro.
Cu două etape înainte de finalul sezonului regular, CFR mai are de jucat cu Farul și cu Dinamo. Ardelenii sunt pe locul 5, la patru puncte distanță de ocupanta poziției 7, FCSB.
