Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: "De Cartea Recordurilor" - Antena Sport

Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre forma fantastică a celor de la CFR Cluj în Liga 1, acolo unde a adunat nouă victorii la rând. Antrenorul din Gruia a ținut să îndemne la calm, ținând cont că echipa nu s-a calificat încă matematic în play-off, după care a vorbit și despre posibilitatea ca “feroviarii” să câștige titlul.

Daniel Pancu a ajuns la CFR la începutul lunii noiembrie, când echipa era mai aproape de retrogradare decât de play-off, iar acum se află pe poziția a cincea în campionat. Un merit imens în această privință îi aparține lui Daniel Pancu, care a venit în locul lui Andrea Mandorlini și a înregistrat un bilanț de 11 victorii, un egal și o remiză în Liga 1.

Ce spune Pancu despre un posibil titlu cu CFR

În plus, CFR-ul câștigă de nouă etape încoace, o serie de succese formidabilă care a mai fost replicată acum patru sezoane tot de echipa din Gruia, atunci când Petrescu o pregătea.

Recent, Pancu a vorbit despre această performanță a echipei sale și inclusiv despre reacțiile venite din lumea fotbalului, precum cea a lui Andrei Nicolescu, care a spus că trupa din Cluj-Napoca e “de pe altă planetă”.

În ceea ce privește titlul din Liga 1, Pancu e de părere că un astfel de scenariu ar fi demn de Cartea Recordurilor.