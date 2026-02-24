Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: "Va fi o piesă importantă" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) l-a remarcat pe Ofri Arad (27 de ani), care a debutat pentru campioana României în victoria roş-albaştrilor, cu 4-1, cu Metaloglobus.

Ofri Arad a fost înlocuit la pauză în partida cu Metaloglobus. El marcase în prima repriză, dar reuşita lui a fost anulată cu VAR, pentru offside.

Mihai Stoica l-a remarcat pe Ofri Arad: “A jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent”

“A fost un teren foarte greu. Ofri a jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent. Gigi a zis foarte bine că nu are ritm. Bineînțeles că nu are ritm. Nu a mai jucat de la finalul lui octombrie. Nu cred că a intrepretat vreo fază greșit. Putea să și marcheze, a fost o chestie de centimetri. E un jucător pe care ne bazăm și care cred că va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a acestei echipe”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Ofri Arad a fost o lovitură importantă reuşită pe piaţa transferurilor în perioada de mercato din iarnă. Campioana României l-a adus ca jucător liber de contract. Ofri Arad e cotat la 1.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Fotbalist cu 10 prezenţe în naţionala Israelului, Ofri Arad a înscris în acest sezon în meciul Inter – Kairat Almaty 2-1, din Liga Campionilor. A jucat în toate cele 10 meciuri disputate de Kairat Almaty în grupa principală din Liga Campionilor.