Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: "Va fi o piesă importantă" - Antena Sport

Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: "Va fi o piesă importantă"

Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: “Va fi o piesă importantă”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 22:03

Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: Va fi o piesă importantă

Jucătorii FCSB-ului, după golul anulat al lui Ofri Arad / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) l-a remarcat pe Ofri Arad (27 de ani), care a debutat pentru campioana României în victoria roş-albaştrilor, cu 4-1, cu Metaloglobus.

Ofri Arad a fost înlocuit la pauză în partida cu Metaloglobus. El marcase în prima repriză, dar reuşita lui a fost anulată cu VAR, pentru offside.

Mihai Stoica l-a remarcat pe Ofri Arad: “A jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent”

“A fost un teren foarte greu. Ofri a jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent. Gigi a zis foarte bine că nu are ritm. Bineînțeles că nu are ritm. Nu a mai jucat de la finalul lui octombrie. Nu cred că a intrepretat vreo fază greșit. Putea să și marcheze, a fost o chestie de centimetri. E un jucător pe care ne bazăm și care cred că va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a acestei echipe”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Ofri Arad a fost o lovitură importantă reuşită pe piaţa transferurilor în perioada de mercato din iarnă. Campioana României l-a adus ca jucător liber de contract. Ofri Arad e cotat la 1.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Fotbalist cu 10 prezenţe în naţionala Israelului, Ofri Arad a înscris în acest sezon în meciul Inter – Kairat Almaty 2-1, din Liga Campionilor. A jucat în toate cele 10 meciuri disputate de Kairat Almaty în grupa principală din Liga Campionilor.

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
