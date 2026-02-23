Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB - Antena Sport

FCSB a rămas în cursa pentru play-off, după succesul cu 4-1 obținut împotriva celor de la Metaloglobus București. Campioana României are nevoie de încă două victorii, dar depinde și de rezultatele celorlalte formații cu care luptă pentru un loc în primele șase.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous le mai întâlnește în ultimele două runde ale sezonului regular pe UTA Arad și Universitatea Cluj. Gigi Becali a făcut deja calculele pentru aceste dueluri.

Gigi Becali, încântat de evoluția lui Joao Paulo

Gigi Becali a analizat evoluția echipei din meciul cu Metaloglobus și a făcut calcule pentru ca gruparea roș-albastră să ajungă pe loc de play-off la finalul sezonului regular.

Patronul campioanei României a reacționat și după debutul lui Ofri Arad, care a avut un gol anulat în prima repriză. Finanțatorul s-a declarat încântat și de evoluția lui Joao Paulo.

„Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă și nu are timing, nu are viteză de joc, ritm. La mine trebuie să te văd că atingi mingea, nu o atingi, înseamnă că nu e în regulă. El a dat pasă la golul doi, el vede bine jocul, dar defensiv mai avem de lucrat.