Suporterii Benficăi, atacați de poliția din Madrid înainte de meciul cu Real. Serviciile medicale au intervenit - Antena Sport

Suporterii Benficăi, atacați de poliția din Madrid înainte de meciul cu Real. Serviciile medicale au intervenit

Fotbal | Liga Campionilor | Suporterii Benficăi, atacați de poliția din Madrid înainte de meciul cu Real. Serviciile medicale au intervenit
Suporterii Benficăi, atacați de poliția din Madrid înainte de meciul cu Real. Serviciile medicale au intervenit

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 21:56

Suporterii Benficăi, atacați de poliția din Madrid înainte de meciul cu Real. Serviciile medicale au intervenit

Atmosfera înainte de Real Madrid - Benfica / Profimedia

Orașul Madrid a fost marcat de scene tensionate înainte de startul partidei din Liga Campionilor dintre Real și Benfica. Un grup de suporteri ai portughezilor a fost atacat de poliția din capitala Spaniei, iar câțiva fani au avut inclusiv nevoie de îngrijiri medicale.

Real Madrid și Benfica urmează să se lupte miercuri seara pentru calificarea în optimile Champions League, iar lusitanii au misiunea de a întoarce eșecul cu 1-0 din manșa tur. Până la fluierul de start, suporterii echipei lui Jose Mourinho s-au strâns în capitală, unde s-au confruntat cu o poliție represivă, relatează jurnaliștii de la abola.pt.

Ce s-a întâmplat înainte de Real Madrid – Benfica

Conform sursei citate anterior, fanii portughezilor s-au plâns de modul în care au fost tratați de autorități. Unul dintre suporteri a declarat următoarele: “Mergeam înainte și deodată au venit la noi“.

Un alt suporter al Benficăi le-a arătat jurnaliștilor urmele lăsate de violența poilițiștilor și a dezvăluit o urmă de pe spatele său. În contextul celor întâmplate, serviciile medicale au fost nevoite să intervină pentru a acorda îngrijiri.

Episodul în cauză contribuie și mai mult la tensiunea creată în jurul “dublei” dintre Real Madrid și Benfica, marcată încă din tur de scandalul de rasism în care au fost implicați Vinicius și Gianluca Prestianni, care a dat naștere mai multor vești importante. Spre exemplu, argentinianul nu va juca miercuri seara pe Bernabeu după ce a primit o etapă de suspendare provizorie din partea UEFA, sentință pe care portughezii au încercat să o îndepărteze, deși n-au avut câștig de cauză la apel.

