"Nu își ascund favoritismul față de Real". Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul - Antena Sport

"Nu își ascund favoritismul față de Real". Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul

"Nu își ascund favoritismul față de Real". Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul

“Nu își ascund favoritismul față de Real”. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 18:57

Nu își ascund favoritismul față de Real. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul

Gianluca Prestianni, în timpul unui meci / Profimedia

Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a avut un mesaj extrem de dur pe rețelele sociale prin care a acuzat oficialii UEFA că o favorizează pe Real Madrid ca urmare a tuturor deciziilor luate după meciul tur din play-off-ul pentru optimile UCL dintre cele două formații. La doar câteva minute după ce a postat textul pe contul său de X (fostul Twitter), argentinianul de 20 de ani a șters mesajul.

Contextul scandalului apărut între Real și Benfica: Partida tur dintre Real Madrid și Bencica din barajul pentru optimile UCL a generat o controversă imensă după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial de Prestianni. Fotbalistul a susținut că adversarul său l-a făcut “maimuță” după ce a marcat golul ce a decis meciul, iar jucătorul portughezilor s-a “apărat” spunând că de fapt i-a adresat o inslută homofobă.

UEFA a decis inițial ca Prestianni să primească o suspendare provizorie de o etapă după tot scandalul, ceea ce îi bloca accesul fotbalistului să evolueze în returul de pe Bernabeu. Benfica a făcut imediat apel, iar decizia forului european a venit înainte de duelul de miercuri seara, deși unele voci spuneau că acest caz nu va avea timp să se judece până la ora de disputare a partidei.

La ora 16:45, UEFA a postat pe site-ul oficial că recursul făcut de Benfica a fost respins, motiv pentru care decizia Corpului de Control, Etică și Discplină luată pe 23 februarie rămâne în picioare. Benfica încercase și ea să obțină suspendarea unui jucător de la Real, bazându-se pe un duel dintre Fede Valverde și Samuel Dahl, în care jucătorul uruguayan și-a lovit adversarul fără să aibă vreo treabă cu mingea. UEFA nu a dat curs solicitării făcute de lusitani.

Cum a răbufnit Gianluca Prestianni pe rețelele sociale

În contextul a tuturor celor întâmplate anterior, fotbalistul lui Benfica și-a vărsat frustrarea pe rețelele sociale, răspunzându-i unui utilizator de pe rețeaua X care a publicat un videoclip cu faza invocată de lusitani care îl incrimina pe Valverde. Prestianni a acuzat modul în care UEFA a judecat cele două faze și a spus cu subiect și predicat că Real Madrid e avantajată.

Să dai un pumn la un duel fără minge e permis, e vizibil și nu există nicio sancțiune. Să dai o suspendare fără dovezi e de asemenea permis și vizibil.

Nici măcar nu încearcă să își ascundă favoritismul față de Real Madrid în acest punct. E rușinos“, a scris argentinianul pe rețelele sociale.

Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, Prestianni și-a șters mesajul la scurt timp după ce l-a postat, cel mai probabil pentru a evita pe cât de mult posibil o nouă controversă. Duelul dintre Real Madrid și Benfica va avea loc azi de la ora 22:00 și va pleca de la 1-0 pentru echipa lui Alvaro Arbeloa după rezultatul din meciul tur.

