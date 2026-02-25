Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid - Benfica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica

UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 17:55

Comentarii
UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica

Vinicius și Prestianni, în scandalul de pe da Luz / Profimedia

UEFA a publicat recent decizia privind apelul făcut de Benfica în cazul suspendării lui Gianluca Prestianni ca urmare a scandalului din partida tur din play-off-ul pentru optimile UCL. Forul european a decis ca sentința în cazul jucătorului argentinian să rămână în picioare, iar recursul clubului portughez a fost respins.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida tur dintre Real Madrid și Bencica din barajul pentru optimile UCL a generat o controversă imensă după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial de Prestianni. Fotbalistul a susținut că adversarul său l-a făcut “maimuță” după ce a marcat golul ce a decis meciul, iar jucătorul portughezilor s-a “apărat” spunând că de fapt i-a adresat o inslută homofobă.

UEFA a respins apelul făcut de Benfica

UEFA a decis inițial ca Prestianni să primească o suspendare provizorie de o etapă după tot scandalul, ceea ce îi bloca accesul fotbalistului să evolueze în returul de pe Bernabeu. Benfica a făcut imediat apel, iar decizia forului european a venit înainte de duelul de miercuri seara, deși unele voci spuneau că acest caz nu va avea timp să se judece până la ora de disputare a partidei.

La ora 16:45, UEFA a postat pe site-ul oficial că recursul făcut de Benfica a fost respins, motiv pentru care decizia Corpului de Control, Etică și Discplină luată pe 23 februarie rămâne în picioare. Astfel, Prestianni va rata meciul de pe Bernabeu, chiar dacă el zburase alături de delegația echipei la Madrid.

Reclamă
Reclamă

Duelul dintre Real Madrid și Benfica va avea loc azi de la ora 22:00 și va pleca de la 1-0 pentru echipa lui Alvaro Arbeloa după rezultatul din meciul tur.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Observator
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
17:55
Tun financiar dat de Emma Răducanu: 12 milioane de euro!
17:54
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie
17:31
Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia
17:20
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena
17:10
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista”
16:57
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 5 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 6 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe