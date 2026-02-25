UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid - Benfica - Antena Sport

UEFA a publicat recent decizia privind apelul făcut de Benfica în cazul suspendării lui Gianluca Prestianni ca urmare a scandalului din partida tur din play-off-ul pentru optimile UCL. Forul european a decis ca sentința în cazul jucătorului argentinian să rămână în picioare, iar recursul clubului portughez a fost respins.
Partida tur dintre Real Madrid și Bencica din barajul pentru optimile UCL a generat o controversă imensă după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial de Prestianni. Fotbalistul a susținut că adversarul său l-a făcut “maimuță” după ce a marcat golul ce a decis meciul, iar jucătorul portughezilor s-a “apărat” spunând că de fapt i-a adresat o inslută homofobă.
UEFA a respins apelul făcut de Benfica
UEFA a decis inițial ca Prestianni să primească o suspendare provizorie de o etapă după tot scandalul, ceea ce îi bloca accesul fotbalistului să evolueze în returul de pe Bernabeu. Benfica a făcut imediat apel, iar decizia forului european a venit înainte de duelul de miercuri seara, deși unele voci spuneau că acest caz nu va avea timp să se judece până la ora de disputare a partidei.
La ora 16:45, UEFA a postat pe site-ul oficial că recursul făcut de Benfica a fost respins, motiv pentru care decizia Corpului de Control, Etică și Discplină luată pe 23 februarie rămâne în picioare. Astfel, Prestianni va rata meciul de pe Bernabeu, chiar dacă el zburase alături de delegația echipei la Madrid.
🚨 Gianluca Prestianni, in regular team training under José Mourinho’s indications ahead of Real-Benfica.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/wFwm3AU5BU
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026
Duelul dintre Real Madrid și Benfica va avea loc azi de la ora 22:00 și va pleca de la 1-0 pentru echipa lui Alvaro Arbeloa după rezultatul din meciul tur.
- Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League
- L`Equipe a anunţat cât va lipsi Kylian Mbappe de la Real Madrid
- Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor
- Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League
- “Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL!