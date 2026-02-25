Alvaro Arbeloa a făcut anunțul groaznic despre Kylian Mbappe: „Va fi indisponibil pentru ceva mai mult timp” - Antena Sport

Închide meniul
Alvaro Arbeloa a făcut anunțul groaznic despre Kylian Mbappe: „Va fi indisponibil pentru ceva mai mult timp”

Daniel Işvanca Publicat: 25 februarie 2026, 21:52

Kylian Mbappe / Profimedia

Kylian Mbappe nu este în lot pentru returul dintre Real Madrid și Benfica Lisabona, din play-off-ul UEFA Champions League, iar starul francez va lipsi o perioadă mai îndelungată de pe gazon.

La flash-interviul dinaintea partidei de pe ”Bernabeu”, Alvaro Arbeloa a transmis că starul din Hexagon va lipsi mai mult decât s-a preconizat inițial și că staff-ul îi va da OK-ul pentru a juca doar atunci când va fi 100% apt.

Kylian Mbappe, chinuit de o accidentare la genunchi

Kylian Mbappe are probleme serioase la ligamentul lateral al genunchiului stâng, iar durerile l-au scos din joc pe golgheterul „los blancos” pentru disputa cu Benfica, din Liga Campionilor.

Atacantul francez va avea însă nevoie de mai mult timp pentru a se recupera 100%, lucru confirmat de antrenorul Alvaro Arbeloa cu doar câteva minute înaintea fluierului de start.

„Kylian Mbappé va lipsi puțin mai mult decât câteva zile. Cu siguranță, Kylian trebuie să se recupereze bine înainte de a reveni”, a precizat tehnicianul celor de la Real Madrid.

  • 13 este numărul golurilor marcate de Kylian Mbappe în Champions League
  • 200 de milioane de euro este cota de piață a atacantului francez

