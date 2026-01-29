„Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță - Antena Sport

FK Bodø/Glimt este marea surpriză din acest sezon de UEFA Champions League. Norvegienii au învins-o miercuri seară pe Atlético, chiar la Madrid, și au terminat grupa pe locul 23, cu nouă puncte, echivalentul calificării în faza eliminatorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Diego Simeone a deschis scorul în minutul 15, prin Alexander Sørloth, dar Bodø/Glimt a întors spectaculos pentru o calificare istorică. Fredrik Sjøvold (min. 34) și Kasper Høgh (min. 59) au marcat, iar Norvegia are pentru prima dată din 1997 încoace, de la Rosenborg Trondheim, o echipă în runda eliminatorie.

Bodø/Glimt, nicio victorie în UCL până acum nouă zile!

Performanța lui Bodø/Glimt este uimitoare, mai ales în contextul în care nordicii nu aveau nicio victorie în Champions League până acum nouă zile! Cu doar trei puncte strânse, se aflau în coada clasamentului și mai aveau de jucat contra lui Manchester City și Atlético Madrid.

Culmea, Bodø/Glimt le-a învins pe amândouă. Pe City chiar cu 3-1, acasă, după ce la un moment dat a condus cu 3-0. De altfel, trupa din Bodø este una dintre cele mai puternice din Europa pe teren propriu, unde are un bilanț formidabil. În ultimele 43 de meciuri europene pe Aspmyra Stadion, Bodø/Glimt a câștigat 32! Printre învinse, Roma (de două ori), Porto, Lazio, Steaua Roșie Belgrad sau Celtic.

Fără meci oficial în campionat din 30 noiembrie

Încă un detaliu incredibil, Bodø/Glimt a venit la ultimele două meciuri de Champions League direct din cantonamentul de iarnă. În Norvegia, campionatul s-a încheiat la finalul lunii noiembrie. Ultimul meci de campionat al echipei lui Kjetil Knutsen a fost pe 30 noiembrie, un 5-0 cu Fredrikstad! Mai mult, Bodø/Glimt a încheiat sezonul pe locul doi, pierzând titlul în fața lui Viking Stavanger.