„Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță - Antena Sport

„Viața e mai frumoasă decât visele!" Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță

Home | Fotbal | Liga Campionilor | „Viața e mai frumoasă decât visele!" Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță

„Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță

Ionuţ Axinescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 14:45

Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță

Jucătorii lui Bodo/Glimt, bucurie după calificarea în play-off-ul Champions League/ Profimedia

FK Bodø/Glimt este marea surpriză din acest sezon de UEFA Champions League. Norvegienii au învins-o miercuri seară pe Atlético, chiar la Madrid, și au terminat grupa pe locul 23, cu nouă puncte, echivalentul calificării în faza eliminatorie.

Echipa lui Diego Simeone a deschis scorul în minutul 15, prin Alexander Sørloth, dar Bodø/Glimt a întors spectaculos pentru o calificare istorică. Fredrik Sjøvold (min. 34) și Kasper Høgh (min. 59) au marcat, iar Norvegia are pentru prima dată din 1997 încoace, de la Rosenborg Trondheim, o echipă în runda eliminatorie.

Bodø/Glimt, nicio victorie în UCL până acum nouă zile!

Performanța lui Bodø/Glimt este uimitoare, mai ales în contextul în care nordicii nu aveau nicio victorie în Champions League până acum nouă zile! Cu doar trei puncte strânse, se aflau în coada clasamentului și mai aveau de jucat contra lui Manchester City și Atlético Madrid.

Culmea, Bodø/Glimt le-a învins pe amândouă. Pe City chiar cu 3-1, acasă, după ce la un moment dat a condus cu 3-0. De altfel, trupa din Bodø este una dintre cele mai puternice din Europa pe teren propriu, unde are un bilanț formidabil. În ultimele 43 de meciuri europene pe Aspmyra Stadion, Bodø/Glimt a câștigat 32! Printre învinse, Roma (de două ori), Porto, Lazio, Steaua Roșie Belgrad sau Celtic.

Fără meci oficial în campionat din 30 noiembrie

Încă un detaliu incredibil, Bodø/Glimt a venit la ultimele două meciuri de Champions League direct din cantonamentul de iarnă. În Norvegia, campionatul s-a încheiat la finalul lunii noiembrie. Ultimul meci de campionat al echipei lui Kjetil Knutsen a fost pe 30 noiembrie, un 5-0 cu Fredrikstad! Mai mult, Bodø/Glimt a încheiat sezonul pe locul doi, pierzând titlul în fața lui Viking Stavanger.

În mod normal, jucătorii ar fi trebuit să fie în vacanța dintre sezoane, dar participarea în Champions League i-a obligat să rămână în priză. Cum la Bodø, mic orășel situat la nordul Cercului Polar Arctic, vremea este imposibilă în această perioadă, echipa s-a antrenat în Spania, la Marbella, unde a jucat câteva meciuri amicale.

„Uneori, viața e mai frumoasă decât visele!”

După meciul de pe Estadio Metropolitano, antrenorul lui Bodø/Glimt a fost extrem de emoționat. Aproape că nu i-a venit să creadă ce a realizat. „Uneori, viața e mai frumoasă decât visele. E un sentiment incredibil, sunt extrem de mândru. Am avut un plan și am crezut în el”, a spus Kjetil Knutsen, la conferința de presă.

În runda următoare, pe Bodø/Glimt o așteaptă un „balaur”: fie Real Madrid, fie Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. Oricum ar fi, norvegienii au arătat că sunt gata să se ia la trântă cu oricine.

● Bodø este un oraș cu circa 55.000 de locuitori, izolat de restul Norvegiei. Capitala Oslo se află la 1.200 de kilometri, iar drumul pe șosea, cu mașina, durează aproximativ 16 ore!

● În 2016, Bodø/Glimt retrograda în a doua ligă din Norvegia. A revenit în elită un an mai târziu, iar în 2020 a câștigat primul titlu din istorie.

● 8.270 de locuri are stadionul Aspmyra, casa lui Bodø/Glimt. Gazonul este artificial.

