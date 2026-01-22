Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e „sperietoarea” marilor cluburi din Europa - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e „sperietoarea” marilor cluburi din Europa

Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e „sperietoarea” marilor cluburi din Europa

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 ianuarie 2026, 16:36

Comentarii
Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e sperietoarea” marilor cluburi din Europa

Jucătorii celor de la Bodo Glimt / Profimedia

FK Bodø/Glimt a fost performera săptămânii în UEFA Champions League. Norvegienii au câștigat în fața lui Manchester City, 3-1 pe propriul teren, într-un meci în care au dominat categoric trupa lui Pep Guardiola și chiar au condus, la un moment dat, cu 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa din Bodø, un orășel cu circa 45.000 de oameni situat la nordul Cercului Polar Arctic, încă visează la calificarea în faza șaisprezecimilor, deși în ultima rundă o așteaptă un meci măcar la fel de greu, cu Atlético Madrid, în deplasare.

Bodø/Glimt, „sperietoarea” Europei pe propriul teren!

Fostă semifinalistă în Europa League în stagiunea trecută, Bodø/Glimt a devenit una dintre cele mai puternice echipe de pe continent pe propriul teren. Din 2020, de când a scos capul în competițiile europene, formația lui Kjetil Knutsen a devenit o sperietoare pentru formațiile oaspete.

Concret, Bodø/Glimt a jucat 43 de meciuri europene în ultimii șase, câștigând 32 dintre ele! AS Roma (de două ori!), Lazio, Celtic, Dinamo Zagreb, Porto, Steaua Roșie Belgrad, Twente, Olympiacos sau Manchester City, în urmă cu câteva zile, au plecat învinse de pe Aspmyra Stadion, unde gazonul este artificial. Bodø a remizat în două jocuri dintre cele 43 și a pierdut doar nouă.

Acum zece ani, Bodø retrograda în a doua ligă din Norvegia

Ascensiunea lui Bodø/Glimt în fotbalul norvegian și, mai nou, cel european este și mai meritorie în contextul în care, în urmă cu doar zece ani, clubul retrograda în a doua ligă. Din 2018, de când Kjetil Knutsen a preluat echipa și a revoluționat sistemul de joc, cu un 4-3-3 extrem de ofensiv, Bodø a tot crescut și a câștigat patru titluri de campioană a Norvegiei.

Reclamă
Reclamă

Altfel, echipa care a răpus-o pe Manchester City are și dificultăți logistice, din cauza locației „remote”. Bodø este un oraș izolat de restul Norvegiei, aflat la nu mai puțin de 1.200 de kilometri de capitala Oslo. Cu mașina, pe șosea, drumul între cele două orașe durează aproximativ 16 ore.

● Kasper Høgh (25 de ani), atacantul danez care a marcat două goluri cu Manchester City, e cel mai bine cotat jucător de la Bodø/Glimt, la 8 milioane de euro. Fredrik Sjøvold (22 de ani), fundașul dreapta, valorează la fel, potrivit Transfermarkt.

● O periuță de dinți uriașă, de culoare galbenă, este simbolul echipei norvegiene încă din 1970.

"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Reclamă

● Deși fondată în 1916, Bodø/Glimt nu a avut drept de promovare în prima ligă din Norvegia până în 1972, pe motiv că era prea în nordul țării.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Observator
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
18:34
Alexi Pitu schimbă echipa după aproape șase luni! Fotbalistul lansat de Gică Hagi poate ajunge în Spania
18:32
Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid
18:07
Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open
18:06
Veste excelentă pentru Dinamo. Kennedy Boateng, așteptat să semneze un nou contract: „Ne-am strâns mâna”
17:46
Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1. Anunț înainte de startul noului sezon: „E obiectivul meu”
17:17
Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia