Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e „sperietoarea” marilor cluburi din Europa - Antena Sport

FK Bodø/Glimt a fost performera săptămânii în UEFA Champions League. Norvegienii au câștigat în fața lui Manchester City, 3-1 pe propriul teren, într-un meci în care au dominat categoric trupa lui Pep Guardiola și chiar au condus, la un moment dat, cu 3-0.

Echipa din Bodø, un orășel cu circa 45.000 de oameni situat la nordul Cercului Polar Arctic, încă visează la calificarea în faza șaisprezecimilor, deși în ultima rundă o așteaptă un meci măcar la fel de greu, cu Atlético Madrid, în deplasare.

Bodø/Glimt, „sperietoarea” Europei pe propriul teren!

Fostă semifinalistă în Europa League în stagiunea trecută, Bodø/Glimt a devenit una dintre cele mai puternice echipe de pe continent pe propriul teren. Din 2020, de când a scos capul în competițiile europene, formația lui Kjetil Knutsen a devenit o sperietoare pentru formațiile oaspete.

Concret, Bodø/Glimt a jucat 43 de meciuri europene în ultimii șase, câștigând 32 dintre ele! AS Roma (de două ori!), Lazio, Celtic, Dinamo Zagreb, Porto, Steaua Roșie Belgrad, Twente, Olympiacos sau Manchester City, în urmă cu câteva zile, au plecat învinse de pe Aspmyra Stadion, unde gazonul este artificial. Bodø a remizat în două jocuri dintre cele 43 și a pierdut doar nouă.

Acum zece ani, Bodø retrograda în a doua ligă din Norvegia

Ascensiunea lui Bodø/Glimt în fotbalul norvegian și, mai nou, cel european este și mai meritorie în contextul în care, în urmă cu doar zece ani, clubul retrograda în a doua ligă. Din 2018, de când Kjetil Knutsen a preluat echipa și a revoluționat sistemul de joc, cu un 4-3-3 extrem de ofensiv, Bodø a tot crescut și a câștigat patru titluri de campioană a Norvegiei.