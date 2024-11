"E ridicol să ai obrazul atât de gros!" Gică Popescu a răbufnit după scandalul din România - Kosovo. Critici la adresa "tricolorilor" - Antena Sport

Gică Popescu a avut un discurs dur după scandalul provocat de kosovari | Captură AntenaSport Gică Popescu a avut un discurs manifest după scandalul provocat de kosovari la meciul de pe Arena Naţională. La îndemnul căpitanului Amir Rrahmani, jucătorii din Kosovo au ieşit de pe teren cu două minute înainte de finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Popescu a avut un discurs dur la adresa celor din Kosovo pentru gestul incredibil de a nu mai ieşi pe teren. Fostul mare căpitan al României a spus că ce au făcut cei din Kosovo este un lucru „ridicol” şi că au avut „obrazul gros„. Gică Popescu a avut un discurs necruţător după scandalul de la România – Kosovo „Este ridicol ce s-a întâmplat. Nu îţi permiţi ca echipă în dezavantaj, pentru că rezultatul era în dezavantajul kosovarilor, să întrerupi meciul că nu îţi covine rezultatul. Chiar nu s-a întâmplat nimic, spectatorii s-au comportat impecabil. A fost această tensiune între Alibec şi căpitanul lor, Rrahmani. De acolo până la supărarea lor de a ieşi de pe teren mi se pare exagerat. Mi se pare ridicol să ai obrazul atât de gros şi să ieşi de pe teren după aruncarea unui obiect din tribună, dacă acest lucru s-a întâmplat. Nici nu îmi aduc aminte să văd o echipă de fotbal să iasă de pe teren după ce s-a supărat din cauza rezultatului„, a spus Gică Popescu în exclusivitate la Antena 1. Gică Popescu, critici pentru tricolori pentru prestaţia cu Kosovo Gică Popescu a avut un discrus necruţător şi la adresa „tricolorilor”. Deşi i-a lăudat după fiecare meci din mandatul lui Mircea Lucescu, Gică Popescu a fost nemilos cu jucătorii naţionalei pentru evoluţia din partida cu Kosovo. În momentul în care meciul s-a întrerupt definitiv, scorul era 0-0. România – Kosovo a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru naţionala lui Mircea Lucescu urmează meciul cu Cipru, care va fi luni, de la ora 21:45, în format live text pe AS.ro. Reclamă

„În ciuda evoluţiei foarte slabe pe care a avut-o echipa noastră naţională, pe care eu nu am înţeles-o…Până acum eu am lăudat toate cele 4 jocuri şi atitudinea pe care am avut-o, şi la meciul din Lituania, şi la meciul din Kosovo şi pentru evoluţia din Cipru. Acum am văzut o echipă temătoare, o echipă care încă de la începutul meciului a pasat numai înapoi. În momentul când ai o astfel de atitudine înseamnă că ţi-e frică, ţi-e teamă, eşti mai conservator în a atinge obiectivul de a câştiga grupa. Nu am văzut preocuparea de a juca între linii, de a pune probleme. Kosovarii au avut 4 ocazii în prima repriză, în a doua repriză nu s-a schimbat atitudinea. Este un rezultat norocos, un rezultat pe care i-l datorăm lui Niţă, care a făcut un meci senzaţional, a apărat tot”, a mai spus Gică Popescu.

