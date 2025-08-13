Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: "Mult succes!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!”

Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 21:56

Comentarii
Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: Mult succes!

Profimedia

Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari” la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Vlad Răfăilă a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis

Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții celor de la Farul, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului:

“După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026, tot sub formă de împrumut, în Spania, pentru Real Betis Sevilla.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă

Reclamă
Reclamă

Mult succes, Vlad!”, au notat reprezentanții clubului din Constanța.

În momentul de față, portarul care măsoară 1,97 metri este cotat la suma de 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. De notat este faptul că jucătorul nu a debutat pentru „echipa mare” a celor de la Farul.

Surpriză uriaşă pe piaţa transferurilor! Jucătorul Farului, transferat de Parma

Surpriză uriaşă pe piaţa transferurilor. Un tânăr jucător de la Farul a fost transferat la Parma. Este vorba despre puştiul de doar 16 ani, Ianis Avrămescu. Fotbalistul care a debutat deja în Liga 1 va juca la formația Primavera a „cruciaților”.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Reclamă

Tânărul atacant născut la Pitești ajunge la Parma sub formă de transfer definitiv. Ianis Avrămescu este născut în 2008 și a debutat în Liga 1 în finalul sezonului trecut. Tânărul de 16 ani a jucat câteva minute și în semifinalele Cupei României.

Tânărul atacant al celor de la Farul, Ianis Avrămescu a impresionat prin prestațiile sale din Youth League, Liga Campionilor la tineret, conform celor de la tuttomercatoweb.com. Ianis Avrămescu a jucat primul meci la seniori în Cupa României. Pe 24 aprilie anul acesta, Ianis Avrămescu debuta pentru Farul Constanța în eșecul „marinarilor” din semifinalele Cupei României. Jucătorul născut în 2008 a evoluat atunci timp de 19 minute.

Debutul în prima ligă a României a fost mai scurt, dar de impact. Jucătorul de doar 16 ani a jucat 17 minute în partida contra celor de la UTA, pierdută de trupa de la malul mării cu 1-2. La singurul gol al „marinarilor” a contribuit Ianis Avrămescu care a oferit un assist. A fost al 64-lea jucător debutat în prima ligă de către academia lui Gheorghe Hagi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Observator
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
23:56
LIVE SCOREPSG – Tottenham 2-2. Dramatism în Supercupa Europei! Ramos a trimis meciul la penalty-uri
23:15
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare
22:52
Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League
22:46
Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul
22:38
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League
22:29
România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 5 Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova 6 Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”