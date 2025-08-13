Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: "Mult succes!" - Antena Sport

Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis.

Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari” la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Vlad Răfăilă a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis

Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții celor de la Farul, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului:

“După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026, tot sub formă de împrumut, în Spania, pentru Real Betis Sevilla.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă