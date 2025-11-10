Jose Mourinho a mers "glonţ" la arbitri după Benfica - Casa Pia! "The Special One", ţinut de staff - Antena Sport

Video Jose Mourinho a mers “glonţ” la arbitri după Benfica – Casa Pia! “The Special One”, ţinut de staff

Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho (62 de ani), foarte nervos pe parcursul meciului Benfica – Casa Pia 2-2, a “luat foc” şi după fluierul de final al partidei. “The Special One” a mers să le ceară explicaţii arbitrilor. Celebrul antrenor portughez a fost ţinut de staff-ul lui ca nu cumva lucrurile să degenereze. Benfica a pierdut două puncte foarte importante în meciul cu Casa Pia, echipa lui Mourinho fiind egalată în prelungirile partidei.