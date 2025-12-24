Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: "Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani" - Antena Sport

Ionuț Radu a avut un final de an 2025 excelent. Transferul la Celta Vigo s-a dovedit a fi o mutare inspirată pentru portarul român, care în luna decembrie nu a primit gol în cele trei partide de campionat pe care le-a disputat.
Performanța este una impresionantă, în condițiile în care unul dintre meciuri a avut loc pe Santiago Bernabeu, contra lui Real Madrid, iar Celta Vigo s-a impus cu 2-0. De asemenea, Ionuț Radu a apărat și un penalty în meciul cu Bilbao, când a parat execuția lui Nico Williams, campionul european cu Spania.
Ionuț Radu, în echipa lunii decembrie din La Liga
Pentru prestațiile excelente din acest final de an, Ionuț Radu a fost răsplătit de către jurnaliștii spanioli de la Marca cu un loc în echipa lunii decembrie din La Liga. De asemenea, spaniolii au avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia și consideră că Celta Vigo a dat lovitura cu transferul portarului român:
“Este MVP-ul celor de la Celta în ultimele partide, apără cum niciun alt portar al Celtei nu a mai făcut-o în ultimii ani”, au scris spaniolii de la marca.com.
Echipa lunii decembrie în La Liga
- Portar: Ionuț Radu (Celta Vigo)
- Fundași: Aitor Ruibal (Betis), Marc Pubill (Atletico Madrid), Carl Starfelt (Celta Vigo), Carlos Romero (Espanyol)
- Mijlocași: Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), German Valera (Elche), Raphinha (Barcelona)
- Atacanți: Kylian Mbappe (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona)
- Antrenor: Manolo González (Espanyol)
- Francezii au concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Trei cluburi din La Liga au intrat pe fir
- Barcelona, victorie în derby-ul cu Villarreal. Raphinha și Yamal i-au dus pe catalani la patru puncte de Real
- Lovitură pentru Barcelona! S-a accidentat la antrenament și va lipsi câteva luni de pe gazon
- Cristiano Ronaldo a venit pe loc cu răspunsul pentru Kylian Mbappe după ce starul francez i-a egalat recordul istoric
- Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla