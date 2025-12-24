Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: "Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani" - Antena Sport

Ionuț Radu a avut un final de an 2025 excelent. Transferul la Celta Vigo s-a dovedit a fi o mutare inspirată pentru portarul român, care în luna decembrie nu a primit gol în cele trei partide de campionat pe care le-a disputat.

Performanța este una impresionantă, în condițiile în care unul dintre meciuri a avut loc pe Santiago Bernabeu, contra lui Real Madrid, iar Celta Vigo s-a impus cu 2-0. De asemenea, Ionuț Radu a apărat și un penalty în meciul cu Bilbao, când a parat execuția lui Nico Williams, campionul european cu Spania.

Ionuț Radu, în echipa lunii decembrie din La Liga

Pentru prestațiile excelente din acest final de an, Ionuț Radu a fost răsplătit de către jurnaliștii spanioli de la Marca cu un loc în echipa lunii decembrie din La Liga. De asemenea, spaniolii au avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia și consideră că Celta Vigo a dat lovitura cu transferul portarului român:

“Este MVP-ul celor de la Celta în ultimele partide, apără cum niciun alt portar al Celtei nu a mai făcut-o în ultimii ani”, au scris spaniolii de la marca.com.

Echipa lunii decembrie în La Liga