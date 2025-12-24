Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: "Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: “Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani”

Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: “Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani”

Alex Masgras Publicat: 24 decembrie 2025, 15:58

Comentarii
Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Profimedia

Ionuț Radu a avut un final de an 2025 excelent. Transferul la Celta Vigo s-a dovedit a fi o mutare inspirată pentru portarul român, care în luna decembrie nu a primit gol în cele trei partide de campionat pe care le-a disputat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Performanța este una impresionantă, în condițiile în care unul dintre meciuri a avut loc pe Santiago Bernabeu, contra lui Real Madrid, iar Celta Vigo s-a impus cu 2-0. De asemenea, Ionuț Radu a apărat și un penalty în meciul cu Bilbao, când a parat execuția lui Nico Williams, campionul european cu Spania.

Ionuț Radu, în echipa lunii decembrie din La Liga

Pentru prestațiile excelente din acest final de an, Ionuț Radu a fost răsplătit de către jurnaliștii spanioli de la Marca cu un loc în echipa lunii decembrie din La Liga. De asemenea, spaniolii au avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia și consideră că Celta Vigo a dat lovitura cu transferul portarului român:

“Este MVP-ul celor de la Celta în ultimele partide, apără cum niciun alt portar al Celtei nu a mai făcut-o în ultimii ani”, au scris spaniolii de la marca.com.

Echipa lunii decembrie în La Liga

Reclamă
Reclamă
  • Portar: Ionuț Radu (Celta Vigo)
  • Fundași: Aitor Ruibal (Betis), Marc Pubill (Atletico Madrid), Carl Starfelt (Celta Vigo), Carlos Romero (Espanyol)
  • Mijlocași: Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), German Valera (Elche), Raphinha (Barcelona)
  • Atacanți: Kylian Mbappe (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona)
  • Antrenor: Manolo González (Espanyol)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
17:05
EXCLUSIVCristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică”
16:58
Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog
16:43
Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce
16:30
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad”
16:09
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil”
15:26
Adversarul României pune condiții pentru a-și prelungi contractul! Diferență de 1 milion de euro față de dorința jucătorului
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”