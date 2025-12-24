Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad” - Antena Sport

Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun la Dinamo. Secundul lui Zeljko Kopic își dorește ca Moșul să le aducă câțiva noi jucători, pentru a ataca titlul în 2026.
Dinamo a încheiat anul pe locul patru, fiind învinsă în ultima etapă din 2025 de UTA, scor 0-2.
Florentin Petre a cerut noi transferuri la Dinamo, în pauza de iarnă. Fostul jucător al „câinilor” a transmis că echipa lui Zeljko Kopic merită să câștige titlul în 2026.
De asemenea, Petre a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului croat de la Dinamo, mărturisind că există o atmosferă foarte bună în cadrul echipei.
„Muncim mult și se vede. Sper din toată inima ca anul viitor să ne îndeplinim obiectivul. Este normal ca fanii să viseze la titlu, dacă ne gândim la evoluțiile bune ale echipei. Toți vrem asta. Dinamo merită să câștige un campionat după foarte mulți ani. Dinamo merită respectul. Există o conexiune între conducerea administrativă, conducerea tehnică și jucători. Avem un vestiar foarte unit. S-a format un grup minunat. Mă bucur că reușim să facem lucrul acesta. Alte echipe au jucători de milioane în lot.
Eu mă bucur foarte tare că ajut. Am reușit să construiesc ceva în anii aceștia în care am fost la Dinamo. Sunt foarte recunoscător. Mă bucur mult că jucătorii sunt receptivi. Suntem responsabili de bunul mers al jucătorilor, atât pe plan personal, cât și pe cel de echipă.
Zeljko Kopic este un om pe care îl apreciez foarte mult. Avem același caracter. Nu ne gândim decât cum să facem ca lucrurile să meargă cât mai bine. Ne leagă o conexiune specială. Aş vrea să ne pună 3-4 jucători sub brad!”, a declarat Florentin Petre, conform fanatik.ro.
