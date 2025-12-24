Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce - Antena Sport

Olimpiu Moruțan (26 de ani) e gata să schimbe echipa înaintea barajului României cu Turcia. Internaționalul român nu s-a adaptat la Aris Salonic, echipă la care s-a transferat la începutul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agentul lui Olimpiu Moruțan caută echipe pentru acesta, Aris luând în calcul chiar varianta unui transfer definitiv al românului.

Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia

Jurnaliștii greci menționează că Olimpiu Moruțan s-ar putea întoarce în Turcia, acolo unde a mai evoluat pentru Galatasaray și Ankaragucu.

„Posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să plece de la Aris pare tot mai reală, în condițiile în care fotbalistul român își caută o nouă echipă.

Varianta unui împrumut sau chiar a unui transfer definitiv, în cazul în care va exista o ofertă concretă, este luată serios în calcul la Aris. Agentul jucătorului lucrează deja în această direcție.