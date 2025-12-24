Adversarul României pune condiții pentru a-și prelungi contractul! Diferență de 1 milion de euro față de dorința jucătorului - Antena Sport

Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

Se aşteaptă ca Juventus să reia discuţiile pentru prelungirea contractului lui Yildiz în următoarele săptămâni, mai ales acum că bianconeri urmează să numească un nou director sportiv, Marco Ottolini.

Kenan Yildiz pune condiții ca să rămână la Juventus

Contractul lui Yildiz expiră în iunie 2029, dar atacantul turc a devenit un jucător cheie la Torino, aşa că ambele părţi consideră că este necesară o nouă înţelegere.

Gazzetta relatează că Juventus şi Yildiz s-au întâlnit ultima dată la sfârşitul lunii octombrie, chiar înainte de demiterea antrenorului Igor Tudor.

Yildiz câştigă în prezent 1,7 milioane de euro pe sezon, dar obiectivul său este să devină cel mai bine plătit jucător din echipă, cu un salariu de cel puţin 6 milioane de euro, la fel ca Jonathan David.