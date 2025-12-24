Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. "Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. “Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu”
EXCLUSIV

Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. “Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu”

Dan Roșu Publicat: 24 decembrie 2025, 14:57

Comentarii
Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu

Fani Craiova - Sport Pictures

Universitatea Craiova a profitat de paşii greşiţi făcuţi în ultima etapă din 2025 de Rapid, Botoşani şi Dinamo şi a terminat anul pe primul loc, lucru care nu s-a mai întâmplat în Oltenia din 1990, atunci când Ştiinţa a luat şi ultimul titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Craioveanu susţine că cel mai mare adversar al Universităţii este chiar Universitatea şi a dat exemplu disputa dintre Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi, care a dezechilibrat echipa aflată într-un moment bun.

Gică Craioveanu: “Sunt convins că la anul vom fi campioni”

“Universitatea nu a mai fost lider în iarnă din 90-91, când am luat titlul, anul ultimului titlu. Eu cred că e un semn, echipa arată foarte bine. Din păcate au ieșit din Europa, dar au ieșit cu fruntea sus. Sunt mândru de băieți, de atitudinea lor.

Cred că are o echipă foarte bună atât primul 11 cât și cei de pe bancă, sunt convins că la anul vom fi campioni. Eu am spus că nu vreau să mă duc dincolo fără să mai câștigăm un titlu. Cred că anul ăsta va fi anul titlului.

De liniște au nevoie. La noi la olteni, când toate lucrurile merg bine, se întâmplă ceva, să se răvășească totul. Când mergea cel mai bine echipa, eram lideri în campionat, a venit acea dispută între Mirel și Fane Baiaram, care nu a ajutat pe absolut nimeni”, a spus Craioveanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

După primele 21 de etape disputate în Liga 1, Universitatea Craiova e pe primul loc, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid (39 de puncte), Botoşani (38) şi Dinamo (38).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
16:09
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil”
15:58
Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: “Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani”
15:26
Adversarul României pune condiții pentru a-și prelungi contractul! Diferență de 1 milion de euro față de dorința jucătorului
14:55
VIDEODorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei
14:15
Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
13:27
Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: “Visul devine realitate”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”