Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. "Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu" - Antena Sport

Universitatea Craiova a profitat de paşii greşiţi făcuţi în ultima etapă din 2025 de Rapid, Botoşani şi Dinamo şi a terminat anul pe primul loc, lucru care nu s-a mai întâmplat în Oltenia din 1990, atunci când Ştiinţa a luat şi ultimul titlu.

Craioveanu susţine că cel mai mare adversar al Universităţii este chiar Universitatea şi a dat exemplu disputa dintre Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi, care a dezechilibrat echipa aflată într-un moment bun.

Gică Craioveanu: “Sunt convins că la anul vom fi campioni”

“Universitatea nu a mai fost lider în iarnă din 90-91, când am luat titlul, anul ultimului titlu. Eu cred că e un semn, echipa arată foarte bine. Din păcate au ieșit din Europa, dar au ieșit cu fruntea sus. Sunt mândru de băieți, de atitudinea lor.

Cred că are o echipă foarte bună atât primul 11 cât și cei de pe bancă, sunt convins că la anul vom fi campioni. Eu am spus că nu vreau să mă duc dincolo fără să mai câștigăm un titlu. Cred că anul ăsta va fi anul titlului.

De liniște au nevoie. La noi la olteni, când toate lucrurile merg bine, se întâmplă ceva, să se răvășească totul. Când mergea cel mai bine echipa, eram lideri în campionat, a venit acea dispută între Mirel și Fane Baiaram, care nu a ajutat pe absolut nimeni”, a spus Craioveanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.