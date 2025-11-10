Momente uluitoare! Jose Mourinho, un car de nervi. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar - Antena Sport

Video Momente uluitoare! Jose Mourinho, un car de nervi. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar

Momente incredibile în meciul Benfica – Casa Pia, transmis în direct în AntenaPLAY. Jose Mourinho a protestat vehement după ce arbitrul a dictat penalty la un henţ comis de căpitanul Benficăi, Antonio Silva. Silva a susţinut că mingea l-ar fi lovit în abdomen. Pe acelaşi lucru a insistat şi Mourinho. Mingea l-a lovit însă în mână pe Antonio Silva, din abdomen. La scurt timp după eliminarea lui Mourinho, fundaşul Benficăi, Tomas Araujo, şi-a dat un autogol rar, după ce portarul Trubin apărase lovitura de la 11 metri.