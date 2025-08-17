Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica - Antena Sport

Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă”

Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: “Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!”

Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză

Petrolul – Hermannstadt 1-1! Echipa lui Marius Măldărășanu, fără victorie în noul sezon

Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei! Victorie cu emoţii pe terenul lui Stuttgart. Luis Diaz, gol la debut

LIVE VIDEO Estrela Amadora – Benfica se joacă ACUM. Ianis Stoica este rezervă

1

Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi

2

“Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB

3

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial

4

Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League

5

Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!”

6