Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica
Video

Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica

Cabral a executat o lovitură liberă, Trubin a respins în faţă, iar Godoy, atacantul celor de la Estrela, a ratat incredibil. Ocazie monumentală pentru echipa lui Ianis Stoica

Ultimele video adaugate

Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica

Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica

Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica
Jurnal Antena Sport | Cu toată viteza, înainte

Jurnal Antena Sport | Cu toată viteza, înainte

Jurnal Antena Sport | Cu toată viteza, înainte
Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu

Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu

Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu
Jurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă

Jurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă

Jurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă
"Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB: "El are altă părere"

"Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB: "El are altă părere"

"Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB: "El are altă părere"
0:00 17 aug.
LIVE VIDEOEstrela Amadora – Benfica se joacă ACUM. Ianis Stoica este rezervă
23:45
Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei! Victorie cu emoţii pe terenul lui Stuttgart. Luis Diaz, gol la debut
23:26
Petrolul – Hermannstadt 1-1! Echipa lui Marius Măldărășanu, fără victorie în noul sezon
22:56
Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză
22:36
Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: “Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!”
22:10
Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă”
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”