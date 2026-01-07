LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA - Antena Sport

Los Angeles Lakers a obţinut o victorie pe parchetul celor de la New Orleans Pelicans, scor 111-103, într-un meci dinspre noaptea de marți spre miercuri în NBA.
LeBron James şi Doncic au înscris împreună 60 de puncte graţie unei serii de coşuri reuşite pe final de meci. Doncic, care a mai avut şi 10 pase decisive, respectiv James (opt pase decisive şi opt recuperări) au înscris fiecare câte 30 de puncte, aducând pentru LA Lakers a treia victorie consecutivă.
James și Doncic, artizanii victoriei lui LA Lakers
LA Lakers ocupă locul 3 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu un bilanţ de 23 victorii şi 11 eşecuri, în timp ce Pelicans rămân pe ultimul loc, cu doar 8 victorii şi 30 de înfrângeri. Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar cu 30 victorii şi 7 înfrângeri.
LUKA & LEBRON 🤝 30-PIECES@lukadoncic: 30p, 10a, 2s@KingJames: 30p, 8r, 8a
Lakers secure 3rd straight dub! pic.twitter.com/Guc7I0wvx9
— NBA (@NBA) January 7, 2026
Rezultate consemnate marţi în NBA:
- Sacramento Kings – Dallas Mavericks 98-100
- Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 106-105
- Minnesota Timberwolves – Miami Heat 122-94
- Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 116-120
- Washington Wizards – Orlando Magic 120-112
Lider în clasamentul Conferinţei de Est este Detroit Pistons, cu 27 victorii şi 9 înfrângeri.
