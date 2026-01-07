Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA - Antena Sport

Home | NBA | LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA
VIDEO

LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 13:58

Comentarii
LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA

LeBron James și Luka Doncic, în timpul unui meci / Profimedia

Los Angeles Lakers a obţinut o victorie pe parchetul celor de la New Orleans Pelicans, scor 111-103, într-un meci dinspre noaptea de marți spre miercuri în NBA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

LeBron James şi Doncic au înscris împreună 60 de puncte graţie unei serii de coşuri reuşite pe final de meci. Doncic, care a mai avut şi 10 pase decisive, respectiv James (opt pase decisive şi opt recuperări) au înscris fiecare câte 30 de puncte, aducând pentru LA Lakers a treia victorie consecutivă.

James și Doncic, artizanii victoriei lui LA Lakers

LA Lakers ocupă locul 3 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu un bilanţ de 23 victorii şi 11 eşecuri, în timp ce Pelicans rămân pe ultimul loc, cu doar 8 victorii şi 30 de înfrângeri. Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar cu 30 victorii şi 7 înfrângeri.

Rezultate consemnate marţi în NBA:

Reclamă
Reclamă
  • Sacramento Kings – Dallas Mavericks 98-100
  • Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 106-105
  • Minnesota Timberwolves – Miami Heat 122-94
  • Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 116-120
  • Washington Wizards – Orlando Magic 120-112

Lider în clasamentul Conferinţei de Est este Detroit Pistons, cu 27 victorii şi 9 înfrângeri.

Sursa: Agerpres.ro

Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul caseiOraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Observator
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri
Fanatik.ro
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri
13:43
Lionel Messi a dezvăluit ce vrea să facă după ce se retrage din fotbal: “Asta mi-ar plăcea”
13:23
Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: “Îţi garantez”
13:07
Anthony Joshua “s-a retras din box”. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident
12:43
Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate
12:27
La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
12:14
FotoOFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 4 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 5 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 6 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”