Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii" - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: “Era să mă fure americanii”

Omul care a dus-o pe Botoşani pe locul 3, Leo Grozavu, a avut parte de o vacanţă de vis! A ajuns tocmai în Cuba! “Era să mă fure americanii”, a glumit Grozavu.

Grozavu a ales de sărbători o destinaţie exotică! A ajuns în Cuba, ţară pe care Trump vrea să o atace, la fel cum a făcut cu Venezuela.

“Deci am fost până departe… era să mă fure americanii”, a spus, râzând, Leo Grozavu pentru AntenaSport. La Havana, Grozavu s-a bucurat şi de o vreme grozavă!

“A fost o vacanţă atipică pentră că la noi era frig, acolo era mai cald, 26-27-28 de grade. Dar şi această schimbare de fus orar te mai pune la încercare. N-a fost foarte mult timp la dispoziţie, doar 7-8 zile”, a declarat Leo Grozavu pentru AntenaSport.

După ce s-a întors din Cuba, Grozavu n-a mai plecat şi cu Botoşaniul la căldură. A ales să facă pregătirea de iarnă la Mogoşoaia, în cantonamentul naţionalei.

“Ar fi însemnat o deplsarae destul de lungă: Botoşani-Bucureşti, Bucureşti-Antalya, Antalya-Bucureşti, Bucureşti-Botoşani, Botoşani-Miercurea Ciuc”, a mai spus Grozavu.

Din prima zi, Grozavu i-a pus pe jucătorii Botoşaniului la treabă! “(n.r: Sunteţi un antrenor dur?) La fotbal nu se poate fără transpiraţie, fără efort, e foarte greu să obţii performanţă”, a subliniat Grozavu.

Pe 3 în campionat, Botoşaniul e la două puncte de liderul Craiova. Dar Grozavu încă nu e sigur de play-off. “În primăvară va fi mult diferit de ce s-a întâmplat în toamnă, în toamnă echipele au mai şovăit”, a precizat Grozavu.