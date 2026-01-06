Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii" - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: “Era să mă fure americanii”
Video

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: “Era să mă fure americanii”

Omul care a dus-o pe Botoşani pe locul 3, Leo Grozavu, a avut parte de o vacanţă de vis! A ajuns tocmai în Cuba! “Era să mă fure americanii”, a glumit Grozavu.

Grozavu a ales de sărbători o destinaţie exotică! A ajuns în Cuba, ţară pe care Trump vrea să o atace, la fel cum a făcut cu Venezuela. 

“Deci am fost până departe… era să mă fure americanii”, a spus, râzând, Leo Grozavu pentru AntenaSport. La Havana, Grozavu s-a bucurat şi de o vreme grozavă!

“A fost o vacanţă atipică pentră că la noi era frig, acolo era mai cald, 26-27-28 de grade. Dar şi această schimbare de fus orar te mai pune la încercare. N-a fost foarte mult timp la dispoziţie, doar 7-8 zile”, a declarat Leo Grozavu pentru AntenaSport.

După ce s-a întors din Cuba, Grozavu n-a mai plecat şi cu Botoşaniul la căldură. A ales să facă pregătirea de iarnă la Mogoşoaia, în cantonamentul naţionalei.

“Ar fi însemnat o deplsarae destul de lungă: Botoşani-Bucureşti, Bucureşti-Antalya, Antalya-Bucureşti, Bucureşti-Botoşani, Botoşani-Miercurea Ciuc”, a mai spus Grozavu.

Din prima zi, Grozavu i-a pus pe jucătorii Botoşaniului la treabă! “(n.r: Sunteţi un antrenor dur?) La fotbal nu se poate fără transpiraţie, fără efort, e foarte greu să obţii performanţă”, a subliniat Grozavu.

Pe 3 în campionat, Botoşaniul e la două puncte de liderul Craiova. Dar Grozavu încă nu e sigur de play-off. “În primăvară va fi mult diferit de ce s-a întâmplat în toamnă, în toamnă echipele au mai şovăit”, a precizat Grozavu.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii"

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii"

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii"
Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia
Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică

Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică

Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică
Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri
20:45
VideoMarius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026