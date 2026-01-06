Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului - Antena Sport

Închide meniul
Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 17:16

Paulinho, în FCSB - Oțelul/ Sport Pictures

Oțelul și-a vândut golgheterul. Paulinho (26 de ani) s-a despărțit de gălățeni în această pauză de iarnă și a semnat cu Wieczysta Cracovia, formație din a doua ligă din Polonia. 

Paulinho a avut evoluții solide la Oțelul, în prima parte a sezonului. Atacantul portughez a reușit să marcheze șapte goluri în cele 21 de etape disputate din Liga 1, fiind astfel cel mai bun marcator al trupei lui László Balint. 

Oțelul și-a vândut golgheterul: Paulinho a semnat cu Wieczysta Cracovia 

Oțelul a anunțat plecarea lui Paulinho la formația din Polonia. Gălățenii nu au oferit detalii despre suma de transfer, însă conform fanatik.ro, trupa lui Balint a încasat doar 200.000 de euro în schimbul portughezului.  

Paulinho a semnat cu Oțelul în vară, venind de la Viborg. Danezii au păstrat procente dintr-un viitor transfer al atacantului, astfel că suma care le-a revenit celor de la Oțelul din vânzarea jucătorului este de doar 200.000 de euro. 

SC Oțelul Galați anunță transferul definitiv al atacantului Paulinho la gruparea poloneză Wieczysta Kraków. 

Paulo Rafael Pereira Araújo, cunoscut sub numele de Paulinho, venit la Oțelul în vara anului 2025, s-a impus repede în echipa roș-alb-albastră, marcând chiar la debut, în deplasarea de la Farul Constanța, scor 3-2. 

În vârstă de 26 de ani, vârful portughez a fost distribuit în 22 de partide oficiale în tricoul Oțelului, 20 în Superliga și 2 în Cupa României. Pentru clubul nostru, el a marcat 7 goluri și a oferit 1 assist. 

Tranzacția dintre cele două cluburi este una de natură financiară, iar detaliile acordului rămân confidențiale, conform înțelegerii dintre SC Oțelul Galați și Wieczysta Kraków. 

Clubul nostru îi mulțumește lui Paulinho pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru, pentru efortul depus și pentru contribuția avută și îi urează mult succes în continuare în cariera sportivă. Obrigado!”, a anunțat Oțelul, pe site-ul oficial al clubului. 

Oțelul începe anul de pe loc de play-off. Gălățenii se clasează pe șase, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Cluj. În prima etapă din 2026, trupa lui Balint se va duela cu CFR Cluj, în deplasare. 

