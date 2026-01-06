Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului - Antena Sport

Oțelul și-a vândut golgheterul. Paulinho (26 de ani) s-a despărțit de gălățeni în această pauză de iarnă și a semnat cu Wieczysta Cracovia, formație din a doua ligă din Polonia.

Paulinho a avut evoluții solide la Oțelul, în prima parte a sezonului. Atacantul portughez a reușit să marcheze șapte goluri în cele 21 de etape disputate din Liga 1, fiind astfel cel mai bun marcator al trupei lui László Balint.

Oțelul a anunțat plecarea lui Paulinho la formația din Polonia. Gălățenii nu au oferit detalii despre suma de transfer, însă conform fanatik.ro, trupa lui Balint a încasat doar 200.000 de euro în schimbul portughezului.

Paulinho a semnat cu Oțelul în vară, venind de la Viborg. Danezii au păstrat procente dintr-un viitor transfer al atacantului, astfel că suma care le-a revenit celor de la Oțelul din vânzarea jucătorului este de doar 200.000 de euro.

„SC Oțelul Galați anunță transferul definitiv al atacantului Paulinho la gruparea poloneză Wieczysta Kraków.