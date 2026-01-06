Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 6 ianuarie 2026, 10:08

Un fotbalist român, foarte apreciat pentru cariera lui în România, a hotărât să practice o meserie inedită. El a decis să se facă şofer de Bolt, iar localnicii deja l-au văzut la muncă. Cine este românul care a jucat în Chmapions League şi care a ajuns acum şofer de Bolt? Este vorba de Gabriel Paraschiv, fost fotbalist la Oţelul Galaţi.

Fostul mijlocaș ofensiv și-a început cariera la Flacăra Moreni și a mai jucat la Chindia, Poli Iași, Petrolul și Oțelul Galați. El a fost mai bine de un deceniu antrenor la Flacăra Moreni, iar acum facetaximetrie după ce echipa a decis să rezilieze contractul cu el. Meseria o practica încă din perioada în care antrena la echipă, când făcea şi curse în paralel. Având în vedere că este o localitate mică, cele mai lungi curse îi bagă în buzunar aproximativ 15-20 de lei fostului fotbalist, notează liga2.ro.

”Mulțumim, Gabi Paraschiv! Fostul campion național cu Oțelul Galați a ajuns pe banca tehnică a echipei noastre în ianuarie 2014. Cu Paraschiv în postura de antrenor principal, Flacăra a obținut promovarea în Liga a 3-a (sezonul 2015-2016), eșalon în care a obținut două clasări pe locul 3 (2019-2020; 2022-2023). Îți mulțumim pentru toată activitatea depusă în cadrul clubului nostru!”, eram mesajul pe care Flacăra Moreni îl avea pentru antrenorul demis.

Gabriel Paraschiv a jucat în Liga Campionilor

De-a lungul carierei sale, Gabriel Paraschiv a evoluat pentru formațiile Flacăra Moreni, Chindia Târgoviște, Petrolul Ploiești, Oltul Sfântu Gheorghe și Oțelul Galați. Cu Oțelul Galați a jucat patru meciuri în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2011/12: cu FC Basel (2-1 și 2-3), Manchester United (2-0) și Benfica (1-0). Oțelul a încheiat grupa pe ultimul loc, cu 6 înfrângeri în 6 partide. El are și un meci în naționala României, contra Letoniei, în 2008.

