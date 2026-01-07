Lionel Messi a dezvăluit ce vrea să facă după ce se retrage din fotbal: "Asta mi-ar plăcea" - Antena Sport

Lionel Messi a vorbit despre viitorul său în fotbal într-un interviu pentru canalul argentinian Luzu TV. Superstarul argentinian a dezvăluit că după ce va agăța “ghetele în cui”, ar prefera să devină proprietarul unui club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi este unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, considerat de mulți chiar GOAT-ul acestui sport. Cariera jucătorului de la Inter Miami se apropie însă de final, ținând cont că a ajuns la vârsta de 38 de ani, iar octuplul câștigător al Balonului de Aur a început să primească întrebări legate de ce va face după ce se va retrage.

Messi nu se vede antrenor după retragere

Messi a mărturisit că nu se vede antrenor, excluzând posibilitatea de a prelua o echipă de pe banca tehnică. Totuși, sunt șanse să îl vedem pe decarul argentinian fie director sportiv, fie proprietar de club, conform spuselor sale.

“Nu mă văd cu adevărat ca antrenor. Ideea de a fi director sportiv mă interesează mai mult, dar dacă ar trebui să aleg una dintre cele trei opțiuni, cea mai mult mi-ar plăcea să fiu proprietarul unui club.

Mi-ar plăcea să am propriul meu club, să dezvolt un club, să încep de jos și să le ofer copiilor și oamenilor șansa de a crește, de a construi un club important“, a spus argentinianul într-un interviu pentru Luzu TV, citat de ESPN.