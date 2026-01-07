Jucătorul care s-a despărţit de CFR Cluj, blocat pe aeroport! Mergea să semneze cu viitoarea echipă - Antena Sport

Marcus Coco (29 de ani), fotbalist care s-a despărţit de CFR Cluj, nu s-a putut îmbarca miercuri dimineaţă în avionul care trebuia să îl ducă în Israel.
Coco s-a înţeles cu Hapoel Tel Aviv şi urma să plece în Israel pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu formaţia israeliană.
Marcus Coco, blocat pe aeroportul din Cluj
Surpriză însă! Potrivit gsp.ro, Marcus Coco a fost blocat pe aeroport, neavând viză pentru Israel. Sursa citată notează că fotbalistul a rămas, momentan, la Cluj, încercând să rezolve situaţia în următoarele ore.
Marcus Coco urmează să devină jucătorul lui Hapoel Tel Aviv pentru un an şi jumătate.
“Experimentatul fundaş lateral, care se mândrește cu un istoric impresionant în fotbalul francez, urmează să se alăture echipei Hapoel Tel Aviv, după controlul medical.
Marcus Coco s-a înţeles cu clubul şi urmează să sosească în Israel în următoarele 24 de ore. El va semna un contract valabil un an şi jumătate după trecerea cu succes a vizitei medicale.
Fundașul în vârstă de 29 de ani se alătură echipei Hapoel Tel Aviv de la echipa românească CFR Cluj, unde a jucat nouă meciuri în campionat în prima jumătate a sezonului curent. Înainte de aceasta, Coco a petrecut cinci sezoane la clubul francez FC Nantes, jucând 131 de meciuri în toate competițiile”, anunţa Hapoel Tel Aviv, pe site-ul oficial.
Marcus Coco a evoluat în trecut pentru naţionala U21 a Franţei
Cotat de transfermarkt.com la 850.000 de euro, Marcus Coco a evoluat în trecut 17 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, pentru care a înscris şi un gol.
Titular la un moment dat la CFR Cluj, Marcus Coco nu a evoluat decât în 9 dintre cele 21 de partide ale ardelenilor din acest sezon. A jucat un meci şi în Cupa României.
Formaţia patronată de Neluţu Varga spera să dea lovitura prin aducerea lui Marcus Coco, un fotbalist cu un CV foarte bun, dar evoluţiile acestuia au fost sub aşteptări, iar echipa antrenată în prezent de Daniel Pancu (48 de ani) a decis să se despartă de acesta, ţinând cont şi de salariul său mare, care ar fi fost de 40.000 de euro pe lună.
