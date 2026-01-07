Jucătorul care s-a despărţit de CFR Cluj, blocat pe aeroport! Mergea să semneze cu viitoarea echipă - Antena Sport

Jucătorii lui CFR Cluj, printre care şi Marcus Coco, la finalul unui meci / Sport Pictures

Marcus Coco (29 de ani), fotbalist care s-a despărţit de CFR Cluj, nu s-a putut îmbarca miercuri dimineaţă în avionul care trebuia să îl ducă în Israel.

Coco s-a înţeles cu Hapoel Tel Aviv şi urma să plece în Israel pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu formaţia israeliană.

Marcus Coco, blocat pe aeroportul din Cluj

Surpriză însă! Potrivit gsp.ro, Marcus Coco a fost blocat pe aeroport, neavând viză pentru Israel. Sursa citată notează că fotbalistul a rămas, momentan, la Cluj, încercând să rezolve situaţia în următoarele ore.

Marcus Coco urmează să devină jucătorul lui Hapoel Tel Aviv pentru un an şi jumătate.

“Experimentatul fundaş lateral, care se mândrește cu un istoric impresionant în fotbalul francez, urmează să se alăture echipei Hapoel Tel Aviv, după controlul medical.