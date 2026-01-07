Ce lovitură poate da Filipe Coelho! E pe lista unei echipe de Champions League după 9 meciuri la Craiova - Antena Sport

Filipe Coelho ar putea pleca de la Universitatea Craiova mai devreme decât se aștepta, după ce a fost pus pe lista unei echipe din Liga Campionilor. Pafos, formația din Cipru pentru care evoluează Vlad Dragomir, este în căutare de tehnician după ce s-a despărțit de Juan Carlos Carcedo, plecat în această iarnă la Spartak Moscova.

Filipe Coelho a fost adus pe banca celor de la Universitatea Craiova în luna noiembrie, după ce oltenii s-au despărțit de Mirel Rădoi. Tehnicianul de 45 de ani a fost cel în care conducerea a avut încredere că poate aduce titlul în Bănie după o pauză de peste 30 de ani.

Pafos a adunat informații despre Coelho

Până acum, Coelho a adunat 5 victorii, două remize și două rezultate de egalitate pe banca alb-albaștrilor, nimic ieșit din comun, însă cu toate acestea lusitanul a ajuns să fie pe lista celor de la Pafos, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Sursa citată anterior punctează că în ultimele zile, formația din Cipru a adunat informații despre Coelho, care ar putea astfel să o părăsească pe Craiova la doar câteva luni distanță după ce a preluat-o. Dacă mutarea respectivă s-a perfecta, antrenorul de 45 de ani ar avea șansa să antreneze în premieră o echipă de Champions League.

Pafos este în căutare de antrenor în acest moment, după ce Juan Carlos Carcedo, ibericul care s-a aflat până acum pe banca insularilor, a semnat cu Spartak Moscova. În campionat, echipa lui Vlad Dragomri se află pe locul 2, la două puncte de liderul Omonia Nicosia, dar și cu un meci în minus.