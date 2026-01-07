Ce lovitură poate da Filipe Coelho! E pe lista unei echipe de Champions League după 9 meciuri la Craiova - Antena Sport

Filipe Coelho ar putea pleca de la Universitatea Craiova mai devreme decât se aștepta, după ce a fost pus pe lista unei echipe din Liga Campionilor. Pafos, formația din Cipru pentru care evoluează Vlad Dragomir, este în căutare de tehnician după ce s-a despărțit de Juan Carlos Carcedo, plecat în această iarnă la Spartak Moscova.
Filipe Coelho a fost adus pe banca celor de la Universitatea Craiova în luna noiembrie, după ce oltenii s-au despărțit de Mirel Rădoi. Tehnicianul de 45 de ani a fost cel în care conducerea a avut încredere că poate aduce titlul în Bănie după o pauză de peste 30 de ani.
Pafos a adunat informații despre Coelho
Până acum, Coelho a adunat 5 victorii, două remize și două rezultate de egalitate pe banca alb-albaștrilor, nimic ieșit din comun, însă cu toate acestea lusitanul a ajuns să fie pe lista celor de la Pafos, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.
Sursa citată anterior punctează că în ultimele zile, formația din Cipru a adunat informații despre Coelho, care ar putea astfel să o părăsească pe Craiova la doar câteva luni distanță după ce a preluat-o. Dacă mutarea respectivă s-a perfecta, antrenorul de 45 de ani ar avea șansa să antreneze în premieră o echipă de Champions League.
Pafos este în căutare de antrenor în acest moment, după ce Juan Carlos Carcedo, ibericul care s-a aflat până acum pe banca insularilor, a semnat cu Spartak Moscova. În campionat, echipa lui Vlad Dragomri se află pe locul 2, la două puncte de liderul Omonia Nicosia, dar și cu un meci în minus.
În Liga Campionilor, Pafos e pe poziția 26, cu șase puncte după șase etape, și în continuare speră la un loc între primele 24 care să îi asigure prezența în fazele eliminatorii, mai exact în barajul pentru optimi.
