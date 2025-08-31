William Gomes, gol superb în Sporting - FC Porto - Antena Sport

Video Atmosferă de senzație la Sporting Lisabona – FC Porto. Scenografia afișată de fanii gazdelor

Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position

Dinamo – Hermannstadt 2-0! Victorie importantă pentru echipa lui Kopic! „Câinii” au urcat pe locul 3

Dennis Man a jucat doar o repriză în meciul lui PSV. Alexandru Maxim, două pase decisive

Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: “În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor”

Foto Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali

VIDEO Oscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3

FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles

Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă

Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League

Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: “E spectaculos, atenţie la el”