William Gomes, gol superb în Sporting - FC Porto - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | William Gomes, gol superb în Sporting – FC Porto
William Gomes, gol superb în Sporting – FC Porto

William Gomes a uimit pe toată lumea în a doua repriză din Sporting – FC Porto! Jucătorul „dragonilor” a șutat de la mare distanță, iar portarul gazdelor, Rui Silva, nu a reușit să respingă balonul!

 

