Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: "Ireal. E Real Madrid?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: “Ireal. E Real Madrid?”

Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: “Ireal. E Real Madrid?”

Andrei Nicolae Publicat: 16 octombrie 2025, 11:11

Comentarii
Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: Ireal. E Real Madrid?

Victor Angelescu, într-o conferință de presă / Sport Pictures

Victor Angelescu a vorbit și el despre subiectul lansat de Gigi Becali, care a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de MApN pentru a o putea cumpăra legal. Oficialul Rapidului a dezvăluit că și el a fost în aceeași situație atunci când a cumpărat palmaresul giuleștenilor, însă sumele cerute de minister pentru achiziționarea clubului roș-albastru i se par exorbitant de mari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legendele Stelei consideră că marca trebuie vândută pe o sumă mare, dar Angelescu nu este de acord cu evaluările prin intermediul cărora lui Becali i se cere 30 de milioane de euro. În cadrul aceleiași intervenții, acționarul minoritar de la Rapid a vorbit și despre posibilitatea ca formația care a câștigat Cupa Campionilor Europeni să promoveze, deși este un club de drept public.

Victor Angelescu a rămas perplex: “Nu există”

Conducătorul din Giulești a mărturisit că el a avut de plătit doar 500.000 de euro pentru a cumpăra Rapidul atunci când echipa era în Liga a 4-a, motiv pentru care suma de 30 de milioane pentru Steaua i se pare imensă.

Râd, pentru că eu am fost în aceeași situație când am cumpărat marca Rapid. Asta e principala lor problemă. Evaluarea lor, ca să poată să-i ceară domnului Becali 30 de milioane… Vor trebui să evalueze marca acolo.

E ireal, nu există. E Real Madrid? Acel brand va rămâne acolo tocmai din cauza acestui proces făcut de Talpan, asta e părerea mea, ca expert în insolvență. Marca Rapid a fost 500.000 de euro. E adevărat că noi am început din Liga 4“, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Când a abordat problematica promovării Stelei, Angelescu a fost clar: roș-albaștrii pot accede în Liga 1 doar dacă devin club de drept privat, un aspect pe care Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-l dorește. Câteva dintre legendele roș-albastre, precum Bumbescu, Pițurcă, Lăcătuș sau Balint, chiar iau în considerare o audiență alături de prim-ministrul României pentru a vedea cum poate fi clubul ajutat.

Legea e clară, e europeană, de la FIFA, de la UEFA: nu ai voie, tu, MAPN, să fii în prima ligă. Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă. Asta e legea! Să respecte legea și atunci să promoveze. Nu cred că are nimeni nicio problemă să promoveze, dar ca privat“, a conchis Angelescu.

"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Observator
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
13:07
Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet
12:29
VideoGrand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite
12:28
Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”
12:16
Cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. Cotă uriaşă pentru FCSB
12:16
Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate”
11:53
Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo 5 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 6 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”