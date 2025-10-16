Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: "Ireal. E Real Madrid?" - Antena Sport

Victor Angelescu a vorbit și el despre subiectul lansat de Gigi Becali, care a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de MApN pentru a o putea cumpăra legal. Oficialul Rapidului a dezvăluit că și el a fost în aceeași situație atunci când a cumpărat palmaresul giuleștenilor, însă sumele cerute de minister pentru achiziționarea clubului roș-albastru i se par exorbitant de mari.
Legendele Stelei consideră că marca trebuie vândută pe o sumă mare, dar Angelescu nu este de acord cu evaluările prin intermediul cărora lui Becali i se cere 30 de milioane de euro. În cadrul aceleiași intervenții, acționarul minoritar de la Rapid a vorbit și despre posibilitatea ca formația care a câștigat Cupa Campionilor Europeni să promoveze, deși este un club de drept public.
Victor Angelescu a rămas perplex: “Nu există”
Conducătorul din Giulești a mărturisit că el a avut de plătit doar 500.000 de euro pentru a cumpăra Rapidul atunci când echipa era în Liga a 4-a, motiv pentru care suma de 30 de milioane pentru Steaua i se pare imensă.
“Râd, pentru că eu am fost în aceeași situație când am cumpărat marca Rapid. Asta e principala lor problemă. Evaluarea lor, ca să poată să-i ceară domnului Becali 30 de milioane… Vor trebui să evalueze marca acolo.
E ireal, nu există. E Real Madrid? Acel brand va rămâne acolo tocmai din cauza acestui proces făcut de Talpan, asta e părerea mea, ca expert în insolvență. Marca Rapid a fost 500.000 de euro. E adevărat că noi am început din Liga 4“, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.
Când a abordat problematica promovării Stelei, Angelescu a fost clar: roș-albaștrii pot accede în Liga 1 doar dacă devin club de drept privat, un aspect pe care Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-l dorește. Câteva dintre legendele roș-albastre, precum Bumbescu, Pițurcă, Lăcătuș sau Balint, chiar iau în considerare o audiență alături de prim-ministrul României pentru a vedea cum poate fi clubul ajutat.
“Legea e clară, e europeană, de la FIFA, de la UEFA: nu ai voie, tu, MAPN, să fii în prima ligă. Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă. Asta e legea! Să respecte legea și atunci să promoveze. Nu cred că are nimeni nicio problemă să promoveze, dar ca privat“, a conchis Angelescu.
