"Scandalosul atacant a publicat factura". Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată - Antena Sport

“Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 10:59

Vladislav Blănuţă, la Dinamo Kiev/ Instagram Dinamo Kiev

Reacția presei din Ucraina nu a întârziat să apară, după ce Vladislav Blănuță a decis să doneze o sumă de 700.000 de grivne (echivalentul a 74.000 de lei) către Forțele Armate, în contextul războiulului cu Rusia. Unul dintre site-urile din țara în care evoluează jucătorul lui Dinamo Kiev s-a arătat surprins de decizia atacantului, în timp ce altul nu a ezitat să îl numească în continuare “scandalos”.

Vladislav Blănuță s-a aflat pe un “butoi de pulbere” încă de când a venit în Ucraina, iar suporterii echipei din capitală au descoperit că fotbalistul a distribuit postări de propagandă pro-ruse pe profilul său. De la primul meci, românul nu a avut deloc viață ușoară, iar acum a încercat să le câștige simpatia fanilor donând suma respectivă de bani pentru a ajuta țara în care evoluează din toamnă.

Jurnaliștii ucraineni, sceptici cu privire la Băluță

Cei care scriu pentru site-ul sport.ua au titrat “Wow! S-a descoperit cât a donat Blănuță, jucătorul de la Dinamo Kiev, pentru Armata Ucrainei“, arătându-și uimirea față de gestul românului. Jurnaliștii în cauză nu au dezvoltat atât de mult subiectul în corpul articolului și s-au rezumat doar la a prezenta informația și mesajul pe care l-a transmis românul.

În schimb, cei de la football24.ua nu au ezitat să îl numească pe Blănuță drept “scandalosul atacant de la Dinamo Kiev”, în ciuda donației făcute: “Blănuță a arătat dovada ajutorului său pentru Armata Ucrainei – Scandalosul atacant de la Dinamo Kiev a publicat factura cu o donație semnificativă“. Acest site punctează în plus faptul că unul dintre fundașii echipei, Kristian Bilovar, a declarat și el că atacantul român și-a transferat primul salariu către Forțele Armate Ucrainene.

Anunțul legat de suma de bani donată de Blănuță vine chiar la câteva săptămâni după ce o parte din fanii alb-albaștrilor chiar i-au cerut să facă acest lucru.

