Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: "Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi..." - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni despre problemele de lot pe care le are FCSB în acest moment, majoritatea dintre ele venind din compartimentul defensiv. În acest sens, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nici Vlad Chiricheș, cel care îl va înlocui pe Mihai Popescu pe lista UEFA, nu este momentan apt de joc.

Stoica a spus că veteranul de 35 de ani mai are nevoie de timp până va reintra în circuitul echipei și că el, alături de Valentin Crețu, se antrenează separat. Fundașul dreapta are o leziune a cartilajului, iar Chiricheș ar suferi și el de aceeași accidentare.

Vlad Chiricheș e momentan OUT

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Daniel Graovac, indisponibil la rândul său. Bosniacul adus de la CFR Cluj în vară ar urma să rateze următoarele două meciuri, după care va putea reintra pe teren. În ceea ce privește situația lui Chiricheș, el va mai absenta încă patru partide cel puțin, potrivit golazo.ro.

“Nici Chiricheș nu e foarte bine acum. Are niște probleme și are nevoie de timp până când se va putea antrena normal. E ceva la noi…

El și Crețu se antrenează separat acum. Crețu cred că o să revină destul de repede, dar deocamdată nu este apt. Graovac aleargă. În mod normal pe 20 începe să se antreneze normal.