"Dinamo intră în Cartea Recordurilor". Inițiativa fabuloasă în care se implică alb-roșiii la derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Dinamo se implică într-o campanie socială pe care o promovează cu ocazia meciului cu Rapid de duminică. Alb-roșiii, alături de cei de la Us For Books, își doresc să stângă cât mai multe cărți pentru copii din medii defavorizate, iar astăzi, 16 octombrie, au făcut un anunț prin care au oferit mai multe detalii legate de inițiativa.
Clubul care se află pe locul 4 în campionat în acest moment “vizează cea mai mare campanie de promisiuni de donații pentru achiziția de cărți”, iar totul se va întâmpla strict pe parcursul meciului de pe Arena Națională. Duelul dintre Dinamo și Rapid va avea loc pe 19 octombrie, de la ora 20:30.
Campania în care se implică Dinamo înainte de meciul cu Rapid
“Dinamo intră în Cartea Recordurilor! La meciul de duminică, clubul nostru are șansa de a intra în Cartea Recordurilor, printr-o acțiune nobilă desfășurată alături de www.usforbooks.com/record
Este vorba despre o campanie amplă de donare de cărți pentru copiii din medii defavorizate, care nu au acces la biblioteci sau librării. Educația este cheia dezvoltării personale, iar nimeni nu poate deveni cu adevărat cultivat fără o bază solidă de lectură.
Recordul vizează cea mai mare campanie de promisiuni de donații pentru achiziția de cărți. Duminică, în timpul meciului, veți regăsi:
- Codul QR pe tabela de joc, la începutul partidei
- Coduri QR și pe scaunele din zona T0
- Important: Codul QR poate fi accesat doar în cele 90 de minute ale meciului! Așadar, fiți pe fază și nu ratați momentul!
Haideți, câinilor, să umplem Arena Națională și să intrăm împreună în Cartea Recordurilor“, se arată în comunicatul lui Dinamo.
