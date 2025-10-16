Zeljko Kopic surprinde. Croatul a numit cel mai dificil stadion pe care a jucat de când e antrenor la Dinamo - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit un răspuns la care nu se așteptau probabil pasionații din fotbal atunci când a fost întrebat care e cel mai dificil stadion pe care a fost de când a preluat-o pe Dinamo. Antrenorul croat a mizat pe terenul celor de la Oțelul Galați, unde nu s-a impus niciodată de când a venit pe banca alb-roșiilor.

Managerul “câinilor” a mai numit alte două formații pe stadionul cărora a întâmpinat dificultăți, însă niciuna dintre ele nu a fost Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Petrolul sau altele. Zeljko Kopic s-a raportat la arenele din Iași și Botoșani atunci când și-a continuat declarațiile surprinzătoare.

Oțelul Galați, un nemesis pentru Zeljko Kopic

În cadrul unei emisiuni la care a participat recent, antrenorul de 48 de ani a abordat mai multe subiecte, iar unul dintre ele a fost cel legat de stadioanele pe care a jucat de când a devenit antrenorul lui Dinamo în decembrie 2023. Întrebarea pentru croat a sunat în felul următor: “Care este cel mai dificil stadion, cu cea mai mare presiune, pentru echipa dumneavoastră, în campionatul românesc?“, iar răspunsul a fost următorul:

“Galați. Galați, cred. A fost foarte dificil de jucat acolo. Pe fiecare stadion este multă presiune. Acum, Poli Iași este în liga secundă, dar nu este ușor să joci acolo.

Nu este ușor să joci nici la Botoșani, nici la Galați, cum am spus. Sunt multe stadioane în care nivelul de energie este foarte ridicat atunci când vine Dinamo“, a declarat Kopic, potrivit gsp.ro.