"Mă aștept să fiu titular!" Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu - Antena Sport

Răzvan Marin a făcut o nouă serie de declaraţii care par să adâncească disputa cu Mircea Lucescu. El i-a transmis selecţionerului că, din punctul lui de vedere, trebuie să fie titular la echipa naţională a României.

”Mă aștept să fiu. Cumva ne-am și câștigat acest statut în timp, nu suntem doar noi (n.r. el și Stanciu). Dennis Man, Burcă, Rațiu. Sunt mulți jucători care și-au câștigat în timp un anumit statut la echipa națională. Depinde și de forma fiecărui jucător în parte. În ultima perioadă, am avut evoluții bune la echipele de club, la națională, unde ne-am calificat la EURO și am câștigat Liga Națiunilor”, a spus Marin pentru digisport.ro.

Răzvan Marin insistă că el speră să fie convocat la naţională şi în viitor şi speră să joace meci de meci. “Dacă voi fi chemat în continuare, nu se pune problema să refuz. Nu m-am gândit la așa ceva. Atât timp cât sunt sănătos și joc și se apelează la mine, bine, dacă nu, nu. Jucăm pentru România, nu pentru mine, pentru Nicu (n.r. Stanciu) sau Ianis (n.r. Hagi). Joc în primul rând pentru toată țara, pentru milioane de suporteri care sunt tot timpul alături de noi. Ați văzut că la meciul cu Austria au fost senzaționali”, a mai spus Răzvan Marin.

De la ce a plecat conflictul dintre Lucescu şi Răzvan Marin? Selecţionerul a declarat că nu l-a mai folosit cu Austria, pentru că a avut un randament slab în meciurile anterioare. Jucătorul a rămas stupefiat de declaraţiile tehnicianului, declarând la rândul său că selecţionerul nu a discutat cu el, direct!

Lucescu a fost primul care l-a arătat cu degetul: “În Cipru am pierdut din cauza lui terenul. În afară de Marius Marin, care a recuperat, i-a fost net superior adversarului direct, cu ceilalți am pierdut tot, acolo am pierdut jocul. La Viena la fel. Nu puteam să continui așa, atunci am luat hotărârea. Cam asta s-a întâmplat, nu puteam continua cu ei, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit. Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. Așa că am spus că nu o să joace”, a fost declaraţia lui Lucescu care a stârnit o imensă polemică între cei doi.