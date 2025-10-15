Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mă aștept să fiu titular!" Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu

“Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 15:18

Comentarii
Mă aștept să fiu titular! Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu

Răzvan Marin se bucură după golul marcat cu Lituania / Hepta

Răzvan Marin a făcut o nouă serie de declaraţii care par să adâncească disputa cu Mircea Lucescu. El i-a transmis selecţionerului că, din punctul lui de vedere, trebuie să fie titular la echipa naţională a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Mă aștept să fiu. Cumva ne-am și câștigat acest statut în timp, nu suntem doar noi (n.r. el și Stanciu). Dennis Man, Burcă, Rațiu. Sunt mulți jucători care și-au câștigat în timp un anumit statut la echipa națională. Depinde și de forma fiecărui jucător în parte. În ultima perioadă, am avut evoluții bune la echipele de club, la națională, unde ne-am calificat la EURO și am câștigat Liga Națiunilor”, a spus Marin pentru digisport.ro.

Răzvan Marin insistă că el speră să fie convocat la naţională şi în viitor şi speră să joace meci de meci. “Dacă voi fi chemat în continuare, nu se pune problema să refuz. Nu m-am gândit la așa ceva. Atât timp cât sunt sănătos și joc și se apelează la mine, bine, dacă nu, nu. Jucăm pentru România, nu pentru mine, pentru Nicu (n.r. Stanciu) sau Ianis (n.r. Hagi). Joc în primul rând pentru toată țara, pentru milioane de suporteri care sunt tot timpul alături de noi. Ați văzut că la meciul cu Austria au fost senzaționali”, a mai spus Răzvan Marin.

De la ce a plecat conflictul dintre Lucescu şi Răzvan Marin? Selecţionerul a declarat că nu l-a mai folosit cu Austria, pentru că a avut un randament slab în meciurile anterioare. Jucătorul a rămas stupefiat de declaraţiile tehnicianului, declarând la rândul său că selecţionerul nu a discutat cu el, direct!

Lucescu a fost primul care l-a arătat cu degetul: “În Cipru am pierdut din cauza lui terenul. În afară de Marius Marin, care a recuperat, i-a fost net superior adversarului direct, cu ceilalți am pierdut tot, acolo am pierdut jocul. La Viena la fel. Nu puteam să continui așa, atunci am luat hotărârea. Cam asta s-a întâmplat, nu puteam continua cu ei, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit. Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. Așa că am spus că nu o să joace”, a fost declaraţia lui Lucescu care a stârnit o imensă polemică între cei doi.

Reclamă
Reclamă

Răvan Marin a fost convocat de 70 de ori până acum sub tricolor şi a marcat 12 goluri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Observator
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
15:42
“Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN
15:10
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale
14:01
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret”
13:59
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate”
13:38
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat
13:35
Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”